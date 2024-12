Chiusura del piano di promozione della Colombia in Italia con la Cattedra Vorágine presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma, con la Sedia La Vorágine, un emozionante omaggio al centenario dell’iconico romanzo La Vorágine di José Eustasio Rivera. L’evento si è svolto nel prestigioso Auditorium dell’Ara Pacis di Roma, uno spazio culturale unico che unisce storia e modernità. L’Ara Pacis Augustae, costruita nel 9 a.C. per ordine dell’imperatore Augusto, rappresentava un simbolo di pace e prosperità per l’Impero Romano, e la sua attuale collocazione, in un moderno museo progettato da Richard Meier, ne fa un riferimento del lascito storico e artistico della Città Eterna.

Nell’ambito del centenario della Vorágine, la Direzione della Letteratura del Ministero delle Culture, delle Arti e della Conoscenza della Colombia, il Dipartimento di Studi Umanistici e Letterari dell’Università delle Ande e l’Ambasciata della Colombia a Roma hanno unito le forze per commemorare l’eredità di La Vorágine José Eustasio Rivera attraverso la Cattedra La Vorágine. Questo ciclo di conversazioni ha coperto territori chiave della Colombia, come Orocué (Casanare), Leticia (Amazonas), Mitú (Vaupés) e Puerto Inírida (Guainía) e Roma (Italia), portando dibattiti fondamentali sull’opera negli spazi in cui il la giungla prende vita e significato.

La voragine

Questo evento ha riaffermato la validità letteraria di La Vorágine ed è stato un nuovo invito a riflettere su questioni fondamentali come le tensioni tra sviluppo e sostenibilità, la pluralità etnica e culturale e l’importanza cruciale dell’Amazzonia nel 21° secolo. Nella maestosità dell’Ara Pacis come cornice, la chiusura del Piano di Promozione della Colombia in Italia evidenzia l’impegno dell’Ambasciata della Colombia in Italia per la diffusione della letteratura, il dialogo interculturale e la promozione della cultura colombiana. Un evento che rafforza i legami tra Colombia e Italia e promuove la preservazione della memoria, del patrimonio culturale condiviso e la necessità di ampliare la conoscenza dell’Amazzonia per la sua conservazione.

La chiusura a Roma è stata arricchita da una riflessione dal titolo: “Dal cimitero-giungla e dall’inferno verde alla madre giungla e al territorio madre: cento anni di riletture di e da José Eustasio Rivera” a cura del Preside di Lettere e Filosofia dell’Università de los Andes, Andrea Lozano Vásquez e la professoressa Stefania Gallieni dell’Università Roma Tre. Insieme hanno analizzato i cambiamenti nella percezione della giungla amazzonica, la costruzione della nozione di ambiente ed evocato le opere di un emerito italiano poco conosciuto in Italia e famoso in Colombia Agostino Codazzi. Insieme hanno delineato una riflessione molto interessante dalla visione di Rivera, che ritrae la giungla come un descensus ad inferos (discesa agli inferi), alle trasformazioni contemporanee che riconoscono l’Amazzonia come un ecosistema vitale per l’equilibrio ambientale globale e uno spazio culturale angolare identità delle nazioni che condividono il loro territorio in Sud America.