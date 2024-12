I reperti archeologici sono stati restituiti all’ambasciata colombiana in Italia

L’Ambasciatrice della Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar, ha ricevuto la visita del Maggiore Alessandro Volpini, Comandante del Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale della Città di Udine (Italia), che le ha donato tre opere precolombiane che sono stati recuperati dalla Polizia italiana e che, dopo essere stati identificati come originari della Colombia, sono stati restituiti a questa Ambasciata colombiana in Italia per la successiva spedizione nel nostro Paese.

Prosegue così il processo di restituzione dei beni culturali colombiani, che all’epoca furono impropriamente sottratti al Paese e che vengono quotidianamente recuperati in Italia e in altri Paesi perché considerati pezzi fondamentali della memoria e del patrimonio culturale delle città. Questi tre pezzi si uniscono agli oltre 200 pezzi precolombiani rientrati in Colombia dall’Italia. La Colombia e l’Italia continueranno a lavorare fianco a fianco per ripristinare tutti i beni culturali appartenenti alla Repubblica di Colombia.

I ritrovamenti

Ventiquattro oggetti archeologici di arte precolombiana, tra cui coppe e sculture di differenti forme e tipologie, trafugate dalla Colombia e riconducibili alle regioni archeologiche di Muisca, Guane, Quimbaya e Nariño. I beni sono stati individuati e sequestrati dal Nucleo TPC di Firenze nel corso di mirati controlli preventivi presso esercizi commerciali di settore, in particolare in una casa d’aste di Firenze, ove erano stati posti in vendita dall’erede di un collezionista deceduto, privi di alcuna documentazione giustificativa circa la provenienza;

Scultura in terracotta di arte precolombiana, raffigurante un dignitario seduto. Individuata e sequestrata dal Nucleo TPC di Torino nel corso di una perquisizione a carico di un commerciante di quella città, indagato per un imponente traffico di opere d’arte contemporanea contraffatte. Il commerciante deteneva presso la sua abitazione, senza alcuna documentazione giustificativa, diversi reperti provenienti dal Sud America, tra cui la pregevole scultura colombiana.

In tale contesto, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, in ossequio ai principi dettati dalle convenzioni internazionali, opera da decenni avendo come obiettivo non solo il rimpatrio dei beni culturali trafugati dall’Italia, ma anche la restituzione di quelli appartenenti ad altri Paesi che hanno subito i medesimi “saccheggi”. La natura del mercato degli oggetti d’arte comporta la quasi quotidiana necessità per i Carabinieri del TPC di estendere le indagini all’estero, attraverso i diversi canali di cooperazione.