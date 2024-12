Etiopia, un paese tutto da scoprire

L’Etiopia è molto di più della sua capitale. È molto di più di Addis Abeba, che comunque merita una visita, se non per altro, almeno per i suoi musei. L’Etiopia è Bahir Dar, una cittadina ricca di palme. È il Lago Tana, le sue isole, i suoi monasteri secolari. Sono i monti Simien, gli animali che lì che si possono avvistare, le passeggiate sui suoi sentieri. Sono i castelli di Gondar e la città di Axum, dove si possono trovare sepolture paleocristiane di 1800 anni fa.

L’Etiopia è anche, in un certo senso, il luogo dove si possono vedere: la Rift Valley, con i suoi laghi e la celebre Lucy, il nome dato al ritrovamento di centinaia di frammenti di ossa fossili che rappresentano il 40 per cento dello scheletro di un esemplare femmina di Australopithecus afarensis, risalente a circa 3,2 milioni di anni fa. Ma l’Etiopia è molto altro, qui il link per consultare le meraviglie che offre questa terra

La capitale

Addis Abeba con più di 2 milioni di abitanti offre diversi siti da visitare. Partiamo con il Museo Etnografico. La parte dedicata all’artigianato locale, alle regioni e alle popolazioni, serve da guida per capire al meglio le differenze del Paese. Spostandosi poi al Museo Nazionale, sebbene non così grande come si potrebbe immaginare dall’esterno, potete è possibile ammirare uno dei nostri antenati più illustri Lucy, vissuta circa 3,2 milioni di anni fa. Un bel pezzo di architettura è l’Africa Hall, il quartier generale della commissione economica della Nazioni Unite.

Disegnate e realizzate da Afewerk Tekle, le vetrate del palazzo sono il riassunto in immagini della storia e delle diversità di tutto il continente. Altre opere dello stesso Tekle si trovano anche nella Cattedrale di San Giorgio, costruita dopo la vittoria dell’Etiopia sugli invasori italiani. Monumenti e musei a parte, un capitolo va dedicato ai mercatini, veri e propri motori economici della città.

Unity Park

Unity Park è stato fondato nel 2019. Il parco si trova nel Grand Palace di Addis Abeba, in Etiopia, un complesso che è stato sede dello Stato per oltre un secolo. L’estensione totale del grande palazzo è di 40 acri e comprende miriadi di edifici storici e piante che risalgono all’epoca dell’imperatore Menelik II, il fondatore del Grande Palazzo.

All’interno è situata la “Sala del Trono” o “Casa del Trono”, come è anche conosciuta, è il luogo in cui i monarchi etiopi si incontravano con i signori provinciali di origine aristocratica e discendenza reale per discutere di questioni locali e prendere decisioni importanti su argomenti come le tasse fondiarie. In occasioni speciali, lo spazio veniva utilizzato anche per accogliere nobili e dignitari stranieri. La regina Elisabetta II d’Inghilterra, Charles De Gul di Francia e Joseph Broz Tito di Jugoslavia furono solo alcuni degli illustri leader mondiali ad essere ricevuti in questa Sala durante il regno dell’imperatore Haile Selassie.

Durante il regime del Dergue, la Casa del Trono fungeva da sala riunioni per il Comitato Centrale del Dergue in cui venivano deliberate numerose questioni, tra cui la famosa proclamazione di espropriazione delle terre rurali e la decisione di uccidere alti funzionari dell’imperatore Haile Selassie. La Sala del Trono è riccamente decorata con preziosi stucchi che ricoprono le pareti e il soffitto. Prende il nome dal grande trono dorato esposto al centro. Ci sono piedistalli raffiguranti la Stella di David, simbolo della dinastia Salomonica, alla base delle colonne che sorreggono il baldacchino che sorregge la corona. In cima, statue di angeli stendono le braccia, esprimendo lode. Attualmente, la “Sala del Trono” ospita la mostra principale del museo Unity Park.

Montagne Simien e le chiese scavate nella roccia

Alte montagne, profonde gole e prati lussureggianti compongono questo maestoso parco nazionale e patrimonio mondiale dell’UNESCO, noto soprattutto per i suoi paesaggi drammatici e le eccellenti opportunità di trekking. Uno dei punti salienti della visita al Parco nazionale dei Monti Simien è la possibilità di avvistare i babbuini Gelada, endemici degli altopiani etiopici e facilmente individuabili all’interno del Parco Nazionale. L’altro punto forte è la vista spettacolare della cascata di Jinbar, accessibile dalla strada principale o una breve camminata di 2 ore dal Simien Mountains Lodge.

Le leggende raccontano che, 1.000 anni fa, un uomo avvelenato fu portato in paradiso dagli angeli e gli fu mostrata una città mozzafiato di chiese scavate nella roccia. Dio stesso gli ordinò di tornare sulla terra e ricreare quanto visto. Il risultato è stato Lalibela. Attrazione principale d’Etiopia ed una delle meraviglie architettoniche d’Africa, con le sue 11 chiese scavate nella roccia rappresentano il punto più alto di un’antica tradizione edilizia etiope. Lalibela è un sito religioso vivo e vitale, se si abbina poi la visita ad uno degli eventi religiosi del Paese, ed essere qui durante una delle principali festività cristiane, quando migliaia di pellegrini vestiti di bianco si riversano in città, è testimoniare il cristianesimo nella sua forma più grezza e potente.