Nuova faccia per Palazzo Farnese

Nella giornata di oggi il sindaco Gualtieri e l’ambasciatore francese Martin Briens hanno annunciato la fine dei lavori e il restauro della facciata di Palazzo Farnese. Il progetto di restauro del palazzo ha avuto inizio nel 2021 e aveva lo scopo di restituire lo splendore originario dell’edificio. È stata avviata nel 2021 la campagna per il rifacimento delle facciate e dei tetti di Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’École française di Roma e nel 2024 è stato finalmente portato a termine.

Oltre alla facciata, sono state restaurate e messe in funzione le due fontane (settentrionale e meridionale) che si trovano nella piazza. Il progetto vede coinvolte molte altre storiche fontane della capitale a partire dalla più iconica (Fontana di Trevi) fino ad arrivare a nuove istallazioni nella nuova piazza di San Giovanni e tanti altri progetti in vista dell’imminente Giubileo.

Gualtieri sul progetto fontane: ” Il programma del restauro delle fontane a Roma è lungo ma porterà i suoi frutti. Sono in restauro 26 interventi per 55 fontane per il programma Caput Mundi e le due fontane di Piazza Farnese possono tornare finalmente alla loro bellezza. Romane prese dalle Terme di Caracalla e nel 600 trasformate in due fontane preziose. Capolavori dell’arte e dell’archittetura che meritavano questo intervento di pulizia”

La presentazione

Dopo un breve discorso, sotto la pioggia capitolina, di Martin Briens in cui viene sottolineata la bellezza del Palazzo e della piazza e l’importanza di questa sede per la collaborazione tra Francia e Italia, ha preso parola anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Grazie davvero signor ambasciatore, è un piacere per me essere qui per celebrare questa doppia apertura. Due lavori importanti che ci restituiscono la bellezza di Palazzo Farnese. Mi complimento con l’Ambasciata Francese per per avere reso possibile questo intervento così significativo”.

Continua: “L’amicizia e la collaborazione tra Italia e Francia è sigillata da questo restauro. Piazza Farnese è un luogo fondamentale anchje per molti eventi, in un comune spirito europeo. L’Italia si prende cura dell’Ambasciata in Francia e viceversa segno di un lavoro comune in sedi di grandissima importanza e non solo come luogo di lavoro”.