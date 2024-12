Situazione elezioni in Romania spiegata dall’Ambasciata

Come ben noto, la Corte Costituzionale della Romania ha annullato il processo elettorale attuale, concernente l’elezione del Presidente della Romania, processo che sarà riorganizzato a data da destinarsi da parte del Governo della Romania. Qui di seguito alcuni documenti rilevanti in merito alla declassificazione dei rapporti dei Servizi romeni dell’intelligence e del Ministero romeno dell’Interno indirizzati al Consiglio Supremo di Difesa della Romania, attinenti alle attività estere maligne, tra cui il finanziamento illecito, l’amplificazione sintetica delle campagne digitali e gli attacchi informatici su larga scala rivolti alle elezioni presidenziale romene del 2024. Questi rapporti mostrano un’interferenza esterna senza precedenti e significativa contro le istituzioni e i processi democratici.

Nota del Servizio Romeno di Intelligence

Nel contesto del primo turno delle elezioni presidenziali sono stati ottenuti dati che rivelano una campagna promozionale aggressiva, portata avanti eludendo le elezioni nazionali nonché lo sfruttamento di algoritmi di piattaforme social per la crescita accelerata di Georgescu. La sua ascesa nei sondaggi d’opinione è stata determinata da una campagna coordinata per aumentare la sua popolarità, amplificata 2 settimane prima della data del sondaggio, in particolare sulla piattaforma TikTok, con cui è riuscito ad assicurarsi la vittoria al primo turno con il 22,94%.

Inoltre, il finanziamento degli influencer di TikTok è stato assicurato tramite la piattaforma FameUp

(dedicata alla monetizzazione di attività promozionali online), dove c’era l’opportunità pubblicitaria

di pubblicazione, insieme a descrizioni ben definite. Uno dei metodi per attirare il rumeno li ha contattati gli influencer che intendevano collaborare per promuovere la candidatura di Călin Georgescu tramite e-mail da parte della società sudafricana FA Agency, che ha offerto loro 1.000 euro per la distribuzione

di un videoclip realizzato da loro.

Nota del Servizio di intelligence esterno

Nota del Servizio di intelligence esternoLa Russia ha una storia di interferenze nei processi elettorali in altri stati. Se nello spazio ex-sovietico la Russia era ed è quasi presente attraverso azioni di influenza ostili, in Occidente il coinvolgimento c’è diventare molto più evidente a partire dalle elezioni presidenziali americane del 2016. L’interesse della Russia per tali azioni ostili dirette verso l’Occidente è aumentato di intensità, con un modus operandi sempre più complesso, gran parte delle azioni vengono svolte online

ambientale, poiché: a) è difficile individuare il collegamento tra le operazioni stesse e individui; b) I servizi russi sono stati costretti ad adattarsi e ad effettuare la transizione dalle classiche azioni di influenza (gestione delle risorse umane attraverso metodi tradizionali) alle azioni online.

Dopo aver subito verifiche tecniche su internet e dopo aver analizzato i valori metrici identificati sulle piattaforme di social media, in particolare su Tik-Tok, nel contesto delle elezioni e il processo elettorale, l’esistenza di una campagna elettorale che non è stata reclamata dai suoi autori veri e propri, in cui, a partire da novembre 2024, oltre 100 influencer (che potrebbero interagire con circa 8 milioni di follower attivi) sono stati sottoposti ad attività di manipolazione rivolto al candidato promosso.