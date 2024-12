Casa Argentina a Roma, la storia

Inaugurata il 9 luglio 1965, Casa Argentina si trova in uno dei luoghi più suggestivi del centro della città di Roma, in un edificio costruito negli anni venti dal prestigioso architetto Gino Coppedé. Essendo considerato attualmente Patrimonio Artistico e Culturale, è sotto la tutela del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Le attività della Casa Argentina rispondono ai principi ed alle finalità che ne ispirarono la creazione, ovvero, non solo la promozione e la diffusione in Italia dei diversi aspetti della cultura e della realtà del nostro paese, ma anche il mantenimento dei legami con la propria nazione per gli Argentini che si trovano in Italia.



Le attività abituali sono: corsi di lingua spagnola e cultura argentina, corsi di tango argentino, corsi di teatro in spagnolo, oltre a una grande quantità di iniziative culturali. La Casa Argentina dispone, inoltre, di una biblioteca comprendente oltre 4000 volumi, frequentabile su appuntamento. La sede si trova in Via Veneto, in una delle zone più bella delle capitale.

La funzione dell’ufficio culturale

Questa sezione dell’Ambasciata argentina ha come ruolo principale la promozione e la diffusione delle diverse manifestazioni della cultura nazionale. In questo senso, incoraggia la partecipazione di artisti, accademici e studenti argentini di diverse discipline artistiche e culturali a festival, fiere ed eventi all’interno della circoscrizione.

Casa Argentina ha un auditorium Ginastera/Birri, con una capienza di 100 persone, che viene utilizzato per concerti, spettacoli teatrali e presentazioni di libri, oltre che per la proiezione di film, essendo dotato di uno schermo e di un impianto audio adatti a questo scopo. Sala Lola Mora, uno spazio in cui vengono organizzate mostre di pittura, scultura e/o fotografia, e di una grande biblioteca con più di 4.000 libri. La biblioteca è collegata alla rete delle biblioteche del Comune di Roma, che ne facilita la diffusione del materiale. Inoltre tutte queste attività sono gratuite e aperte al pubblico!

Importante ricordare e sottolineare che Casa Argentina collabora con il Ministero dell’Istruzione nella diffusione della borsa di studio per i cittadini italiani. Partecipa inoltre alla Conferenza del Consorzio Universitario Italia-Argentina, promuovendo i contatti tra le università dei due Paesi. Organizza eventi legati alla Cattedra Argentina dell’Università di Roma TRE e quelli promossi dalla Rete degli Scienziati Argentini in Italia.