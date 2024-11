Un video per la sensibilizzazione

L’Ambasciata del Canada ha il piacere di condividere il progetto video realizzato con Differenza Donna per fornire strumenti concreti alle vittime di violenza di genere, in occasione dei 16 giorni di attivismo contro la violenza alle donne.

Nel contesto della Campagna internazionale delle Nazioni Unite “16 giorni di sensibilizzazione contro la violenza di genere” dal 25 novembre al 10 dicembre, il Canada e l’Italia sono di nuovo uniti nel video che vede insieme il Segnale di Aiuto silenzioso con la mano, creato in Canada, e il numero nazionale anti-violenza 1522, gestito da Differenza Donna.

Nel video presenti l’Ambasciatrice del Canada in Italia Elissa Golberg, che mostra come eseguire il _Signal for Help_ gesto della mano silenzioso e discreto di richiesta d’aiuto, e la Presidente di Differenza Donna, Elisa Ercoli che spiega come reagire a questo segnale, e ricorda alle donne vittime di violenza – sia psicologica che fisica di contattare il numero 1522 in totale anonimato per ottenere aiuto, consigli e assistenza.

Un gesto che può salvare una vita

Il Segnale d’Aiuto, ideato in Canada nel 2020 in piena pandemia, si è rivelato un gesto estremamente efficace; i recenti fatti di cronaca ne sono testimonianza. Cosa fare quando si vede il segnale d’aiuto ce la spiega Differenza Donna, l’associazione che gestisce il numero antiviolenza e antistalking 1522 varato dalla Presidenza del Consiglio sempre nel 2020.

I dati resi noti dalle Nazioni Unite sono più che allarmanti: nel mondo, quasi 1 donna su 3 – ovvero circa 736 milioni di donne e ragazze adolescenti – ha subito violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita e circa 120 milioni di ragazze in tutto il mondo hanno dovuto subire rapporti sessuali forzati.

Il Canada è determinato a combattere la violenza sessuale e di genere in patria e all’estero, e a migliorare il sostegno e i servizi per le persone colpite dalla VDG. A tal fine ha portato avanti politiche e attività di advocacy anche attraverso il piano d’azione nazionale “It’s Time” e dal 2017 ha investito circa €800 milioni di euro a questo scopo.

Il video

Questo video realizzato dal Canada e che trovate a questo link, rappresenta una testimonianza dell’impegno congiunto dei nostri Paesi nel promuovere un mondo libero dalla violenza contro le donne e le ragazze, in tutta la loro diversità.