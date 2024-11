Torna il Forum per il dialogo tra la Svizzera e l’Italia

Giovedì 28 novembre 2024 dalle ore 16:00 alle 16:30 si terrà presso l’Ambasciata di Svizzera in Italia il punto stampa di presentazione della settima edizione del Forum per il dialogo tra la Svizzera e l’Italia, iniziativa volta a rafforzare lo scambio di idee già intenso tra i due Paesi. Dal 2013, il Forum di dialogo tra Svizzera e Italia offre una piattaforma d’incontro tra rappresentanti di alto livello degli ambienti economici, giornalistici, politici, scientifici e culturali dei due Paesi. Il punto stampa congiunto sarà aperto dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani e dal Consigliere federale a capo del Dipartimento federale degli Affari esteri Ignazio Cassis. Oltre alla presenza degli illustri Ministri, tra i partecipanti al Forum vi saranno il Presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino Christian Vitta alla guida di una delegazione cantonale e, come keynote speaker, il Professor Günther Dissertori, Rettore del Politecnico federale di Zurigo, una delle migliori università al mondo. L’iniziativa è promossa dall’Ambasciata di Svizzera in Italia, dall’Ambasciata d’Italia in Svizzera e da Limes – Rivista Italiana di Geopolitica, sotto gli auspici del Dipartimento Federale degli Affari esteri svizzero e del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano.

Attraversando un periodo con molte crisi in atto, il mondo viene messo a prova dalla deglobalizzazione, da una frammentazione crescente e da sfide epocali come il cambiamento climatico. In questo contesto l’Italia e la Svizzera hanno il dovere, lavorando sulla vicinanza geografica e culturale, d’intensificare la riflessione comune. Durante il Forum per il dialogo, esponenti del mondo politico, dell’economia, della cultura e della scienza approfondiranno in particolare il tema dell’innovazione al servizio della vita, un ambito in cui entrambi i Paesi eccellono e che determinerà in modo significativo l’esistenza delle future generazioni. Svizzera e Italia condividono inoltre una lingua e una frontiera comune e numerosi legami umani, culturali, politici ed economici. Gli scambi commerciali tra i due Paesi superano i 57 miliardi di franchi all’anno. L’Italia è il terzo partner commerciale della Svizzera e il suo terzo mercato di esportazione.