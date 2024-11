Argentina Guitar Duo a Roma

Il 26 novembre, presso Casa Argentina (Via Vittorio Veneto) alle ore 18.00, andrà in scena il Concerto di Argentina Guitar Duo. Argentina Guitar Duo, è composto dai talentuosi chitarristi Juan Almada e Federico Díaz, propone una nuova prospettiva sul repertorio del duo di chitarre, presentando un programma eclettico che include la musica di Astor Piazzolla, Carlos Aguirre, Gentil Montaña, Frederic Hand e Leo Brouwer.



I protagonisti

È considerato dal pubblico e dalla critica come uno dei chitarristi argentini più rilevanti della sua generazione. Juan Almada porta avanti un’ampia attività di concerti di chitarra e musica da camera, oltre alle sue esibizioni come Professore in Argentina presso la Scuola Universitaria di Musica (UNR) e la Facoltà di Lettere (UNLP). È stato premiato in concorsi in Spagna (Concurso Internacional de Benidorm 2015), Uruguay (Concurso César Cortinas 2005) e Argentina (Mozarteum Santa Fe 2010). Inoltre ha tenuto concerti e tenuto masterclass in Argentina, Brasile, Uruguay, Portogallo, Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi. Ha fatto parte di un gruppo strumentale selezionato presso la cattedra di interpretazione musicale di Dino Saluzzi presso la San Martin National University

Nato a Mendoza, Argentina, Federico Díaz è un musicista versatile emergente della nuova generazione di chitarristi con una carriera poliedrica come artista, arrangiatore e compositore nel mondo della musica classica e argentina. Le sue esibizioni lo hanno portato in festival e sale da concerto illustri negli Stati Uniti, in Europa e in America Latina. La sua passione per la musica da camera lo ha portato a collaborare con musicisti come Lionel Cottet, Daniel Binelli, Juan Falú, Bruno Cavallaro, Juan Pablo Navarro, tra gli altri. Ha registrato per Sony Classical ed Epsa Music.

Inoltre ha studiato presso prestigiose istituzioni come la National University of Cuyo, l’University Mozarteum di Salisburgo, la Hochschule für Musik Hanns Eisler e la Manhattan School of Music. I suoi ex insegnanti furono Eliot Fisk, Ricardo Gallén e David Starobin. Attualmente sta completando un dottorato in Performance, presso il Graduate Center della City University di New York, sotto la guida di Frederic Hand.

Il progetto Guitar Duo

L’Argentina Guitar Duo nasce dall’incontro musicale e umano tra Juan Almada e Federico Díaz. Circa un decennio fa, questi due chitarristi argentini si sono incontrati a un festival e hanno scoperto una profonda affinità artistica, che ha fatto nascere l’idea di suonare in duo. Le rispettive carriere da solisti e la distanza geografica hanno posticipato questo progetto, che è diventato realtà solo nel 2022. Con una forte inclinazione alla musica da camera, il duo propone una nuova e fresca prospettiva sul repertorio del duo di chitarre. Tra i loro prossimi progetti, presenteranno nuove registrazioni e video di opere per duo di chitarre del compositore americano Frederic Hand