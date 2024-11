Il Golgota Serbo di Krakov

Incontro presso l’ambasciata di Serbia a Roma in cui è stato proiettato il docu film “Il Golgota serbo – Fuoco nei Balcani” diretto nel 1930 dal giornalista e scrittore Stanislav Krakov. Un documentario storico consacrato all’epopea del popolo serbo nella Grande Guerra. Sceneggiato e diretto da Stanislav Krakov, noto anche per le sue gesta eroiche durante il conflitto e prodotto dalla Artistik Film di Dokić e Glišić. Nonostante fosse un film muto mentre nelle sale era già diffuso il sonoro, fu un grandissimo successo. Il problema principale nel realizzarlo era stata la mancanza di materiale documentario originale (tra il ‘14 e il ‘18 erano stati girati in Serbia numerosi film che però erano stati distrutti dopo la guerra).

L’incontro ha visto una breve presentazione dell’opera con un excursus sulla storia della Serbia e il travagliato viaggio compiuto da questa nazione durante il Novecento ed è stata un occasione per ricordare il sacrificio del popolo serbo. Il film è stato anche presentato anche durante il Festival di Pordenone durante le giornate del cinema muto.

Golgota serbo, la storia.

Il documentario ha avuto un’evoluzione travagliata. Uscito nel 1930, fu integrato anche con altri filmati della Prima Guerra Mondiale ottenuti da i produttori e che portarono l’opera alla totale completezza solo nel 1940. Tuttavia, il titolo fu censurato censurata dalle autorità perché temevano che il film potesse suscitare delle proteste in altri paesi. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale fece sì che il film sparisse dalla circolazione, rimanendo sepolto per anni durante il comunismo, fino a rinascere a nuova vita nel 1992, quando cioè la Serbia si stava avventurando in una nuova guerra. Il film porta sulle spalle il peso di un Novecento serbo decisamente travagliato.

Nonostante le numerose scene atroci di guerra che farebbero pensare a un tono esclusivamente documentaristico, il film mostra anche immagini religiose e patriottiche mentre ripercorre la storia. La Grande Guerra ha visto ben 1.2 milioni di morti, con un conflitto durato anni e che ha visto la Serbia liberata solo il 3 ottobre 1916.

Tra finzione e realtà

Nel film Golgota vennero usate anche molte comparse per poter ricreare durante nuovi montaggi e nuove ricostruzioni scene di guerra realistiche. La conseguenza, inevitabile, di ciò è che, nel deperimento progressivo di ogni cosa e di ogni frame, è oggi difficilissimo distinguere le parti girate per l’occasione (e dunque di fiction) da quelle originali (ovvero documentaristiche). Le scritte, presentate con l’edizione del 1940, servivano nelle intenzioni a dare una patina di obiettività alla vicenda, visto che vi sono riportate dichiarazioni di statisti stranieri che riflettevano sulle sorti della Serbia. Ma la loro scarsa corrispondenza con quanto si vede e/o l’aperta enfasi di certe affermazioni finiscono per rendere queste didascalie come l’elemento maggiormente propagandistico del film (mentre invece si voleva tentare di fare il contrario).

Dopo la dissoluzione della Repubblica Federale Jugoslava e la nascita della nuova Serbia il film rivive una stagione di grande fortuna abbattendo la grande censura fatta sul documentario durante gli anni più travagliati della storia. Le immagini crude, i volti scavati di giovani soldati e le ambientazioni rendono perfettamente l’idea su ciò che è stata la Prima Guerra Mondiale per il mondo e in particolare per la Serbia.