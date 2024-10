Onorificenza del governo giapponese alla Prof.ssa Mastrangelo, per aver promosso l’amicizia tra Giappone e Italia

Giovedì 31 ottobre, presso la residenza dell’Ambasciatore del Giappone, SUZUKI Satoshi, si è tenuta la cerimonia per il conferimento alla Professoressa Matilde Mastrangelo, ordinario della Sapienza Università di Roma, dell’’onorificenza “Ordine del Sol Levante, Raggi in oro con nastro”, tributata per i meriti acquisiti nella promozione dello sviluppo della didattica della lingua giapponese e della reciproca comprensione tra Giappone e Italia. Durante la cerimonia l’Ambasciatore Suzuki ha consegnato la pergamena alla Prof.ssa Mastrangelo, apponendo la decorazione, che ha tenuto, a sua volta, un breve discorso, esprimendo i suoi più sentiti ringraziamenti.

Il sistema di onorificenze giapponese

La cerimonia si inserisce all’interno di un sistema di onorificenze istituito in Giappone, volto a riconoscere a livello nazionale meriti e valori di quanti si siano attivamente adoperati per il Paese o per il bene pubblico o distinti con atti estremamente meritori in vari ambiti della società, rendendogli onore tramite il conferimento di decorazioni e medaglie.

Nella sessione primaverile del 2024 onorificenze sono state assegnate a 101 cittadini stranieri, compresa, appunto, la Prof.ssa Mastrangelo. La decorazione dell’Ordine del Sol Levante, di cui è stata insignita la professoressa, raffigura l’emblema del sole nascente, simbolo del Sol Levante (il tondo rosso della bandiera nazionale Hinomaru), da cui si irradiano raggi di luce, a significare l’ascesa verso il cielo del sol nascente. Il ciondolo (tra nastro ed emblema) rievoca fiori di paulonia.

Matilde Mastrangelo e l’Ordine del Sol Levante

La professoressa Matilde Mastrangelo si dedica, dal 1996, alla didattica della lingua e della letteratura giapponese presso la Sapienza Università di Roma, dove ricopre il ruolo di Direttrice del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali dal 2011 al 2017, divenendo, dallo stesso anno, Ordinario di Lingua e letteratura giapponese. Nell’arco della sua lunga attività di docente e accademica, ha contribuito grandemente allo sviluppo degli studi nel campo in Italia. Grazie alla sua profonda conoscenza del Giappone e alla vasta rete di contatti coltivati durante varie visite nel Sol Levante, nel corso della sua carriera si è adoperata con fervore per la promozione della comprensione reciproca fra i due Paesi, anche attraverso convegni e simposi internazionali. Il suo operato è volto, inoltre, anche alla promozione di numerosi accordi con diversi atenei giapponesi, volti a favorire l’interscambio di studenti e ricercatori. Dal 2017 al 2021 ricopre la carica di Presidente dell’Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi (AISTUGIA), incentivando la diffusione della ricerca sul Giappone in Italia e lo scambio di conoscenze fra i due Paesi. Inoltre, in qualità di docente universitaria, contribuisce a formare giovani leve che si dedicano agli studi di lingua e cultura giapponese, continuando a tenere vivo il loro interesse per la materia.

L’Ordine del Sol Levante è stato conferito negli anni dal governo giapponese a eminenti personalità italiane che hanno contribuito all’interscambio con il Giappone non solo nel mondo accademico ma nell’ambito della politica, quale Romano Prodi, della musica, quali Riccardo Muti o Ennio Morricone, della letteratura, quale Dacia Maraini, dell’architettura, quale Renzo Piano, dell’economia e dell’impresa, quale Andrea Boragno, dello sport, quale Giuseppe Pellicone e Franco Capelletti.