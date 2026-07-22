Valerio Lundini ha commentato Odissea al The Space Cinema Moderno di Roma

Una serata all’insegna del cinema e dell’ironia quella che si è svolta ieri al The Space Cinema Moderno di Roma, dove Valerio Lundini è stato ospite di un nuovo appuntamento di Movie Talk – dal Vivo, il format che accompagna la visione dei film con un incontro dedicato all’approfondimento e al confronto con il pubblico.

Al termine della proiezione di Odissea, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, il comico, autore e conduttore televisivo ha dialogato con gli spettatori offrendo il suo punto di vista, tra osservazioni surreali, battute e riflessioni sul film. A moderare l’incontro è stato il giornalista cinematografico Giorgio Viaro, che ha guidato la conversazione affrontando alcuni dei temi centrali dell’opera e coinvolgendo il pubblico in un dibattito aperto.

Nel corso dell’incontro non sono mancati interventi e domande da parte degli spettatori, che hanno contribuito a rendere il confronto ancora più dinamico. Lundini ha alternato il suo inconfondibile umorismo a osservazioni sul linguaggio cinematografico di Nolan, soffermandosi sul fascino senza tempo del mito di Odisseo e sulla capacità del regista britannico di reinterpretare un classico della letteratura con un approccio contemporaneo. Il tono leggero della conversazione ha permesso di affrontare anche temi più profondi, senza rinunciare alla spontaneità che contraddistingue ogni sua apparizione pubblica.

L’evento ha rappresentato un’occasione per vivere il cinema oltre la semplice proiezione, trasformando la sala in uno spazio di condivisione e confronto. Il contributo di Lundini, fedele al suo stile ironico e imprevedibile, ha regalato una lettura originale del kolossal ispirato al poema di Omero, alternando considerazioni sul racconto epico a momenti di comicità che hanno divertito la platea.

Il film di Christopher Nolan ripercorre il viaggio di ritorno di Odisseo dopo la guerra di Troia, rileggendo uno dei più celebri poemi della letteratura occidentale attraverso una spettacolare messa in scena e un cast internazionale di primo piano. L’opera ha suscitato grande interesse fin dalla sua uscita, alimentando il dibattito tra critica e pubblico per la scelta di coniugare il respiro del cinema epico con la cifra stilistica del regista.

L’incontro romano si è inserito nel calendario di Movie Talk – dal Vivo, iniziativa ideata da The Space Cinema per offrire al pubblico un’esperienza che prosegue anche dopo i titoli di coda, attraverso il dialogo con personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. La partecipazione di Valerio Lundini ha confermato il successo della formula, richiamando numerosi spettatori curiosi di ascoltare il suo punto di vista su uno dei film più discussi della stagione e di condividere un momento di confronto tra cinema e intrattenimento. L’entusiasmo del pubblico e la partecipazione attiva durante il dibattito hanno dimostrato ancora una volta quanto iniziative di questo tipo riescano ad arricchire l’esperienza della sala cinematografica, creando un dialogo diretto tra opere, ospiti e spettatori.