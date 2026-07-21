Piazza Urbania, istituzioni al lavoro per la riapertura del presidio di salute mentale
David Marini
- 2 Anime

Piazza Urbania, istituzioni al lavoro per la riapertura del presidio di salute mentale

ASL Roma 2, Regione Lazio e ATER Roma hanno avviato un percorso congiunto per individuare la soluzione più sicura ed efficace e riportare i pazienti vicino al proprio domicilio.

Piazza Urbania, istituzioni al lavoro per la riapertura del presidio di salute mentale

ASL Roma 2, Regione Lazio e ATER Roma hanno avviato un percorso congiunto per individuare la soluzione più sicura ed efficace e riportare i pazienti vicino al proprio domicilio.
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2 Anime - 21 Luglio 2026

di David Marini

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