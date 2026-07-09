 Il cardinale Cristóbal López Romero si autosospende dopo le accuse di cinque donne: il Vaticano apre un’indagine
Bianca Ricci
- 2 Anime

 Il cardinale Cristóbal López Romero si autosospende dopo le accuse di cinque donne: il Vaticano apre un’indagine

 Il cardinale Cristóbal López Romero si autosospende dopo le accuse di cinque donne: il Vaticano apre un’indagine

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2 Anime - 9 Luglio 2026

di Bianca Ricci

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