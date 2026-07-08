Videocittà 2026: a Roma tre giorni immersi nell’acqua tra arte, tecnologia e visione del futuro

Torna a Roma Videocittà, il Festival della Visione e della Cultura Digitale ideato da Francesco Rutelli. La nona edizione, intitolata “Watercult”, si terrà da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026 al Gazometro, la più grande area di archeologia industriale urbana d’Europa.

Il tema 2026: l’acqua

Dopo aver dedicato le edizioni precedenti alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, quest’anno il festival sceglie come filo conduttore l’acqua: origine della vita, risorsa essenziale e simbolo universale, ma anche chiave per riflettere su alcune delle urgenze più pressanti del presente, dall’innalzamento dei mari alla fragilità degli ecosistemi, fino al rapporto sempre più complesso tra ambiente, tecnologia e presenza umana.

Il simbolo stesso del festival, il gigantesco Gazometro G4, tornerà ad accendersi con un’installazione luminosa visibile da gran parte della città.

Il programma: installazioni, videoarte, musica e realtà virtuale

Tre giorni fitti di appuntamenti tra installazioni immersive e luminose, esperienze interattive e in realtà virtuale, videoarte, live audiovisivi, dj set, talk e performance.

Tra gli eventi più attesi:

10 luglio – Il programma di Video Arte , curato da Damiana Leoni e Rä di Martino, apre con opere di artisti internazionali sul tema dell’acqua. Sul fronte musicale, si parte con Sara Persico e Mika Oki (vincitrici dei Videocittà Awards 2025), seguite dal producer Mace con un DJ set audiovisivo realizzato insieme a Sugo Design.

– Il programma di , curato da Damiana Leoni e Rä di Martino, apre con opere di artisti internazionali sul tema dell’acqua. Sul fronte musicale, si parte con Sara Persico e Mika Oki (vincitrici dei Videocittà Awards 2025), seguite dal producer con un DJ set audiovisivo realizzato insieme a Sugo Design. 11 luglio – Arriva Adrian Paci , tra gli artisti più noti del panorama internazionale, che dialogherà con le curatrici presentando le opere Di queste luci si servirà la notte e The Column. In serata spazio a Nziria , con il progetto Syysma tra neomelodico napoletano e club culture, e a Populous , con i visual di Furio Ganz per Isla Diferente.

– Arriva , tra gli artisti più noti del panorama internazionale, che dialogherà con le curatrici presentando le opere Di queste luci si servirà la notte e The Column. In serata spazio a , con il progetto Syysma tra neomelodico napoletano e club culture, e a , con i visual di Furio Ganz per Isla Diferente. 12 luglio – Gran finale del festival, con la premiazione dell’IGPDecaux Graphic Award, dedicato a reinterpretazioni di Roma “Città Eterna” attraverso l’intelligenza artificiale.

Da segnalare anche la prima italiana di Nature’s Computility, installazione dell’artista cinese Cao Yuxi che trasforma il fluire dell’acqua in una cascata digitale ad altissima definizione, ospitata all’Opificio 60 Nord grazie alla collaborazione con eFM e ROAD.

Non manca uno sguardo al Tevere: il giovane artista digitale Tommaso Cherubini presenta in anteprima assoluta Invisible Ecologies: Tevere, un’opera che traduce dati idrologici e ambientali del fiume in un sistema particellare immersivo.

Il festival come piattaforma per i giovani talenti

Videocittà conferma la sua vocazione formativa, ospitando opere site-specific realizzate da studenti di importanti istituti e accademie romane: lo IED con l’installazione Egeria, la NABA con ATLANTE, la RUFA e il Saint Louis College of Music con l’AV show Trio live. Si rinnova anche la collaborazione con l’Istituto Rossellini.

All’interno della manifestazione trova spazio Agorà, il programma professionale coordinato da Guido Pietro Airoldi e dedicato all’internazionalizzazione della filiera italiana delle creative technologies e della digital art.

A chiudere il cerchio, Cinecittà ha annunciato il proprio coinvolgimento diretto nel festival, con un’iniziativa pensata per valorizzare il talento di under 35 e l’immenso patrimonio dell’Archivio storico Luce.