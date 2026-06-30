La parabola di Carocci, dal Piccolo America alla corsa alle elezioni

Tutto ebbe inizio con una polemica.

Sì, in effetti in Italia si tratta di una premessa piuttosto generica e adattabile praticamente a qualsiasi contesto. Ma in questo specifico caso non si tratterebbe dell’ennesimo scontro verbale destinato a finire a tarallucci e vino, ma di un vero e proprio spaccato sugli equilibri di potere e popolarità in uno scenario romano sempre più complesso. I protagonisti della vicenda in questione sono Valerio Carocci, presidente dell’associazione culturale Piccolo America, il sindaco Gualtieri, il governatore regionale Rocca, e il giornale romano Dagospia.

Ma procediamo con ordine.

La giunta regionale guidata da Francesco Rocca (FDI) sigla un accordo definitivo che prevede la conversione dell’ex sala Metropolitan in Via del Corso in uno spazio commerciale da tre piani. Com’era prevedibile, il Piccolo America attacca duramente questa scelta, definendola l’inizio della resa della cultura agli interessi privati. La polemica sollevata dal Piccolo America arriva soprattutto alla luce del fatto che tale provvedimento (sostenuto, tra gli altri, anche dal PD) è stato ottenuto tramite un cavillo burocratico che ha permesso di aggirare in maniera retroattiva una sentenza del TAR, che già nel 2024 aveva vietato la riqualificazione dello spazio in questione.

Come va ad inserirsi in tutto questo Dagospia?

Il giornale romano ha duramente attaccato Valerio Carocci, accusandolo, in breve di essersi lasciato mettere a tacere da un generosissimo stanziamento di fondi. 250.000 euro dal Campidoglio e 300.000 euro dalla Regione Lazio. Immediatamente arriva la smentita di Carocci, il quale smonta la ricostruzione cronologica degli eventi presentata da Dagospia, promettendo inoltre di agire per vie legali nei confronti del giornale, con cui troncherà ogni rapporto.

Citizen Carocci

Quella che apparentemente è solo l’ennesima polemica sterile tra politica, informazione e associazioni culturali, rivela invece il potere sempre maggiore che queste ultime stanno lentamente ma inesorabilmente assumendo nello scenario pubblico cittadino.

Pensiamo all’incontro dello scorso novembre tra Papa Leone XIV e il mondo del cinema mondiale, o agli illustri ospiti internazionali della XII edizione de “Il Cinema in Piazza”. Nell’organizzazione di entrambi gli eventi c’è lo zampino di Carocci, ormai molto più che un semplice leader di piccoli collettivi di giovani del centro storico. Adesso è a tutti gli effetti un protagonista della politica e del dibattito pubblico, capace di destreggiarsi tra le dinamiche del potere e delle istituzioni.

E se fino a poco tempo fa lo stesso Carocci liquidava come “fantapolitica” le speculazioni che lo volevano come potenziale candidato alla poltrona di sindaco di Roma, adesso arriva la notizia che il Piccolo America si candiderà con una sua lista civica, ben distinta rispetto a quella di Gualtieri. Carocci ha tenuto a specificare che non sarà lui il volto della campagna: “a candidarsi sarà una donna” dice, ma la sostanza non cambia. Il Piccolo America è pronto a fare il grande passo e diventare un attore di primo piano nel grande scenario politico di Roma.

Non è difficile immaginare su quali punti verterà il programma politico del Piccolo America. Il rilancio delle sale cinematografiche, delle attività culturali e della vita pubblica anche notturna, la rinuncia ai fondi israeliani, e in generale una rinascita della città di Roma soprattutto da un punto di vista culturale, di modo che non sia asservita esclusivamente agli interessi dell’economia e del turismo.

Resta solo da vedere se i cittadini romani vorranno premiare l’impresa politica di Carocci, o se si rivelerà essere un buco nell’acqua.