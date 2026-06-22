Forte Aurelia rinasce: dopo 150 anni, Roma si riprende un pezzo di sé

C’è qualcosa di profondamente romano in questa storia. Un forte costruito per difendere la città, abbandonato, dimenticato, lasciato a fare i conti col tempo e con l’erba che avanzava. E poi, lentamente, la rinascita. Il 22 aprile 2026, nel giorno del Natale di Roma, Forte Aurelia ha riaperto al pubblico dopo dieci anni di restauro curati dalla Guardia di Finanza. Non è solo un cantiere che chiude. È una storia che ricomincia.

Fortino di difesa, rifugio per sfollati, ospedale, poi magazzino abbandonato. La parabola di Forte Aurelia racconta un secolo e mezzo di storia italiana in modo brutalmente onesto. Costruito tra il 1877 e il 1881, fa parte del “campo trincerato” che il Regno d’Italia, dopo l’unificazione del 1871, ritenne necessario erigere a difesa della città, divenuta Capitale. In totale 15 forti e quattro batterie lungo un anello di 37 km, a circa tre chilometri di distanza dalle antiche Mura Aureliane.

Immaginate Roma appena strappata al potere temporale, nuova capitale di un Paese che ancora doveva trovare se stesso. I Savoia vollero blindarla, circondarla di pietra e cannoni. Quel progetto ambizioso, titanico, quasi visionario, partorì quindici fortini sparsi attorno alla città come sentinelle mute. Forte Aurelia era il primo.

La piazza d’armi nel 1944 accolse ottomila sfollati, fu poi ospedale della Croce Rossa. In anni in cui Roma bruciava, quel forte diventò rifugio. Non sparava più, ma proteggeva ancora. È questa la vera grandezza di certi luoghi: sanno cambiare senza tradire se stessi.

Dal 1958 la fortificazione era diventata il Centro Logistico della Guardia di Finanza. Poi i decenni del degrado, il silenzio, le erbacce. Fino alla decisione, nel 2016, di recuperarlo. Dieci anni di cantiere silenzioso, di lavori complessi, di scommessa sul futuro. Una scommessa vinta.

All’interno si trovano oggi spazi espositivi, una sala polifunzionale e un’area verde con fossato perimetrale. Il fossato, elemento architettonico originale, è oggi percorribile. Passeggiare lungo quel solco di pietra significa letteralmente camminare dentro la storia di Roma. Non attraverso un libro, non davanti a uno schermo: fisicamente dentro.

La vera novità non è il restauro in sé. È la scelta di aprire. Di restituire. In una struttura esterna al forte, ma nel suo comprensorio, sorgerà la nuova sede dello SCICO, il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, reparto di punta delle Fiamme Gialle. Le Fiamme Gialle restano, dunque, è giusto così, è casa loro, ma il forte in sé diventa patrimonio collettivo.

Il Comandante Generale Andrea De Gennaro ha usato parole semplici e precise: il forte dovrà essere anche un luogo di aggregazione per i cittadini. Non un museo polveroso da visitare una volta sola e dimenticare. Un posto dove tornare. L’auspicio è che le ampie aree vengano dedicate a mostre temporanee, organizzate sia dal Corpo che da altre istituzioni.

Il sindaco Gualtieri ha definito l’operazione un bellissimo regalo alla città di Roma e ai romani, sottolineando come sia il primo dei 15 forti a uscire da una situazione di degrado per riaprire a usi culturali, eventi e mostre. E ha citato gli altri cantieri aperti o in programma: Forte Bravetta, Trionfale, Boccea. Come dire: questo è l’inizio, non la fine.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha definito particolarmente significativo celebrare la rinascita del Forte nell’ambito del 2779° Natale di Roma, finalmente restituito alla comunità dopo un restauro che ne ha esaltato il valore storico.

La data scelta, il Natale di Roma, il 22 aprile, non è un caso. È un atto simbolico deliberato, quasi un messaggio: Roma sa ancora prendersi cura di se stessa. Sa restaurare, sa riaprire, sa trasformare ciò che era militare in qualcosa di civile senza perderne l’anima.

La visita è gratuita, ma richiede prenotazione via email, indicando i dati dei visitatori e il turno prescelto. Nessun biglietto, nessuna coda chilometrica. Solo la voglia di andarci.

Roma ha tanti monumenti. Ma i luoghi che tornano a vivere dopo decenni di silenzio hanno qualcosa di speciale: portano con sé il peso del tempo e la leggerezza del riscatto. Forte Aurelia è uno di questi. Andateci.