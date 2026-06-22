Forte Aurelia rinasce: dopo 150 anni, Roma si riprende un pezzo di sé
Francesco Palmieri
- 2 Anime

Forte Aurelia rinasce: dopo 150 anni, Roma si riprende un pezzo di sé

Forte Aurelia rinasce: dopo 150 anni, Roma si riprende un pezzo di sé

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2 Anime - 22 Giugno 2026

di Francesco Palmieri

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