Peter Thiel e Palantir a Roma: quando la tecnologia incontra la teologia del potere

Peter Thiel, co-fondatore di PayPal, primo investitore di Facebook e presidente di Palantir Technologies, ha tenuto a Roma un ciclo di seminari riservati incentrati su temi teologici e geopolitici, con particolare riferimento alla figura dell’Anticristo e alla crisi della globalizzazione. L’evento, svoltosi sotto strette misure di sicurezza a Palazzo Taverna, ha registrato la partecipazione di esponenti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del pensiero teorico del miliardario statunitense, storicamente legato ad ambienti della destra conservatrice pro-Trump. Thiel analizza l’evoluzione delle istituzioni internazionali attraverso una lente teologico-politica: secondo la sua tesi, i processi di omologazione globale e la burocrazia sovranazionale rischiano di strutturare un ordine mondiale centralizzato. Questo scenario, definito in termini biblici come l’Anticristo, rappresenterebbe una minaccia per la libertà individuale e la sovranità, mascherata da politiche di cooperazione pacifica.

Al centro del dibattito romano vi è stata anche la funzione della tecnologia nell’attuale contesto di instabilità geopolitica. Per Thiel, la stabilità dell’Occidente necessita di strumenti in grado di contenere il disordine globale, richiamando il concetto filosofico-giuridico di katechon (la forza che frena il caos). In questa visione, la risposta operativa si riflette nelle attività di Palantir Technologies, l’azienda di analisi dati da lui co-fondata. Palantir opera nel settore della gestione di Big Data e della sorveglianza avanzata, fornendo piattaforme di intelligence a governi, forze armate e servizi di sicurezza, compresi quelli degli Stati Uniti e di vari paesi alleati. I software dell’azienda integrano e processano flussi massicci di dati eterogenei – tra cui tracciamenti satellitari, tabulati e informazioni di rete – al fine di elaborare modelli predittivi per la sicurezza nazionale e la logistica militare.

La presenza di Thiel nella Capitale solleva interrogativi sulla penetrazione delle tecnologie di Palantir negli apparati statali europei. L’evento evidenzia la convergenza tra strategie commerciali hi-tech e una precisa dottrina ideologica. Se per i sostenitori l’adozione di tali sistemi predittivi è fondamentale per la difesa degli Stati democratici, i critici sollevano obiezioni di natura etica e giuridica, evidenziando il rischio che la concentrazione di simili capacità di sorveglianza algoritmica possa compromettere i diritti civili e la trasparenza democratica.