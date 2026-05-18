La teoria del gelato: la presentazione del romanzo di Federico Rizzi

Il prossimo 27 maggio, dalle ore 19:00, presso Grandangolo, in via del Foro Italico 501, si terrà la presentazione del libro “La teoria del gelato” di Federico Rizzi. Un appuntamento dedicato alla letteratura e al confronto, pensato come occasione di incontro attorno a una storia che affronta relazioni, solitudine, fragilità e rinascita, attraverso uno sguardo originale e profondamente umano, seguendo il percorso del protagonista del romanzo, di cui non viene mai rivelato il nome.



La fine della relazione con sua moglie Galassia, dalla quale ha avuto due figli, Stella e Sole, lo costringe infatti a confrontarsi nuovamente con quel senso di inadeguatezza che aveva segnato la sua gioventù e che credeva — o forse sperava — di essersi lasciato alle spalle. Nel tentativo di ritrovare un equilibrio, il protagonista si rifugia nelle due cose che sembrano riuscire a tenerlo in movimento: la sua moto e una biblioteca.

Ed è proprio nella biblioteca che la storia assume contorni inattesi.

Qui il protagonista incontra due figure singolari: un uomo vestito da cacciatore che ogni giorno estrae un flauto per bambini da una custodia da fucile e lo suona per ore, e il bibliotecario che, nonostante tutto, non gli ha mai chiesto di smettere.

Tra i tre nasce un legame, un’amicizia, fatta di ascolto ed empatia, ma anche silenzi e di comprensione.

Attraverso il dialogo con questi personaggi, il romanzo ripercorre la storia d’amore con Galassia, nata in una sera d’estate apparentemente qualunque e destinata invece a cambiare per sempre la vita del protagonista, che quella sera decise — nonostante la paura — di non fare affidamento su “La teoria del gelato”.

Le storie del protagonista, del cacciatore e del bibliotecario finiscono così per intrecciarsi in modo indissolubile, come un nodo inestricabile, raccontando ognuno di loro le esperienze che li hanno resi ciò che sono: la paura delle scelte, il timore di esporsi, il rischio della sofferenza e il bisogno, spesso difficile, di lasciarsi alle spalle quello che è stato.

Un racconto che nasce in biblioteca e in biblioteca si conclude, dopo un viaggio che i tre organizzano in Kenya, e che li segnerà per sempre.

Un racconto introspettivo

Federico Rizzi costruisce così una narrazione che alterna ironia e malinconia, leggerezza e profondità, raccontando emozioni nelle quali è facile riconoscersi.

La teoria del gelato parla infatti di amore, paura, cambiamento e della difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo, mantenendo però uno stile diretto e accessibile, capace di coinvolgere lettori diversi per età ed esperienze.



La forza del romanzo risiede nei personaggi e nelle relazioni che si sviluppano nel corso della storia: figure fragili ma autentiche, accomunate dalla capacità di comprendersi proprio perché segnate dalla vita.

La serata del 27 maggio sarà l’occasione per dialogare direttamente con l’autore, approfondire i temi del romanzo e confrontarsi sul percorso creativo che ha dato vita alla storia.

L’incontro si svolgerà presso Grandangolo, spazio dedicato a eventi culturali e momenti di aggregazione, in un’atmosfera informale e aperta a tutti.

Durante la presentazione sarà possibile ascoltare il racconto dell’autore, discutere dei significati del libro e condividere un momento di incontro pensato non soltanto per i lettori abituali, ma anche per curiosi e appassionati di cultura, o anche solo per appassionati di emozioni.

L’appuntamento è quindi per il 27 maggio alle ore 19:00 presso Grandangolo, in via del Foro Italico 501.