Maggio Museale 2026: 17 musei aperti e gratuiti per la Notte Europea dei Musei

Sabato 23 maggio 2026, nell’ambito della Notte Europea dei Musei 2026, torna Maggio Museale, l’evento promosso dal Polo Museale – Sapienza Cultura (PMSC). Giunta alla sua nona edizione, questa ricorrenza segna anche il debutto ufficiale della nuova denominazione dell’istituzione, precedentemente nota come Polo Museale Sapienza. Il cambio di nome è il risultato di un percorso avviato oltre due anni fa e completato nel 2025, con l’obiettivo di integrare in modo sinergico musei, Nuovo Teatro Ateneo e Orto Botanico in un unico polo. La nuova struttura è pienamente operativa dal 1° gennaio 2026 e riunisce oggi musei, orto botanico, teatro, musica e cinema in un’unica ampia proposta culturale, con competenze che si estendono allo spettacolo teatrale, coreutico, musicale, cinematografico e audiovisivo.

La Notte Europea dei Musei è un appuntamento internazionale di grande prestigio, promosso dal Ministero della Cultura, dal Consiglio d’Europa, dalla Commissione Europea e dall’ICOM, dedicato alla valorizzazione del patrimonio e dell’identità culturale europea.

A partire dalle ore 15:00, ben 17 dei 18 musei della Sezione Musei del Polo Museale saranno aperti al pubblico in modo completamente gratuito, accogliendo famiglie, bambini e giovani studenti nella Città Universitaria dell’Ateneo romano.

Il pomeriggio offrirà un programma ricchissimo e interamente gratuito: mostre, seminari, eventi, visite guidate tematiche e laboratori ludico-didattici pensati per coinvolgere ogni fascia d’età in un percorso tra arte, scienza e cultura.

I 17 musei partecipanti: Museo di Anatomia Comparata “Battista Grassi”, Museo di Anatomia Patologica, Museo di Antropologia “Giuseppe Sergi”, Museo delle Antichità Etrusche e Italiche, Museo dell’Arte Classica, Museo di Storia della Medicina, Museo della Geografia, Museo Universitario di Scienze della Terra (MUST), Museo Erbario, Museo di Zoologia, Museo di Chimica “Primo Levi”, Museo di Fisica, Museo di Idraulica, Museo di Merceologia, Museo Laboratorio di Arte Contemporanea (MLAC), Museo del Vicino Oriente, Museo delle Origini.

Per il secondo anno consecutivo partecipa anche il Laboratorio Eurotales – Museo delle Lingue d’Europa, ospitato presso il Museo dell’Arte Classica.

Le collezioni del PMSC costituiscono l’unica raccolta integrata di archeologia, arte, scienze naturali, scienza e tecnica presente a Roma. I musei conservano ed espongono oltre quattro milioni di beni – opere d’arte, reperti archeologici, esemplari biologici e naturalistici, strumenti medici, apparecchiature scientifiche e fondi fotografici storici – che testimoniano il lascito delle grandi scuole dell’Ateneo.

Con l’avvio del programma serale della Notte dei Musei, alle ore 20:00, le attività confluiranno nel concerto dell’Ensemble MuSa Blues, diretto dal Maestro Stefano Ciuffi nell’Aula Odeion del Museo dell’Arte Classica. Tutte le iniziative proseguiranno fino alla mezzanotte.

L’Ateneo ha posto particolare cura all’accessibilità dell’evento: il parcheggio interno è gratuito e la Città Universitaria è raggiungibile attraverso due ingressi principali, in Piazzale Aldo Moro 5 e in Viale dell’Università 38. La vicinanza tra le sedi museali permette di spostarsi comodamente a piedi tra i diversi musei.