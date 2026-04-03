Una performance di media art in scena in Italia

L’Istituto Culturale Coreano in Italia celebra il 10° anniversario della sua apertura con una performance di media art

Aperto nel 2016, l’Istituto Culturale Coreano in Italia, in occasione del 10° anniversario della sua

apertura, presenta una performance di media art che unisce arti tradizionali e tecnologia

contemporanea. L’evento si terrà lunedì 20 aprile 2026 presso il Teatro Olimpico di Roma, in

collaborazione con il Teatro Olimpico e l’Accademia Filarmonica Romana.



Per questa occasione è stato invitato lo Show Design Group Saengdonggam, il primo gruppo in

Corea ad aver introdotto la Tron Dance (danza eseguita con le luci LED). Il collettivo si distingue

per un approccio creativo che supera i confini tra i generi, combinando contenuti diversi e

mostrando nuove possibilità per le arti performative contemporanee.



Lo spettacolo “Harmony of Light”, presentato per la prima volta in Italia, si basa su spettacolari luci

LED e sulle più avanzate tecnologie di scena, fondendo la danza tradizionale coreana e le arti

performative tradizionali (Yeonhui), la break dance (b-boying) e il K-pop con l’arte multimediale.

Grazie a questa produzione, il pubblico potrà vivere da vicino l’essenza delle più recenti tendenze

nelle arti performative, difficilmente accessibili nella vita quotidiana.



Un responsabile degli spettacoli dell’Istituto Culturale Coreano in Italia ha dichiarato: «Attraverso

lo spettacolo Harmony of Light intendiamo presentare in un’unica occasione i molteplici aspetti

della cultura coreana, dall’arte tradizionale al K-pop, dall’hanbok (abito tradizionale coreano) alle

più avanzate tecnologie IT».