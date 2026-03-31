Easter Escape 2026: Pasqua all’Aleph Rome Hotel tra avventure in città, alta cucina e benessere

Con l’arrivo della primavera, Roma si risveglia in tutta la sua bellezza, tra luce dorata, temperature miti e una vivace atmosfera che invita a vivere la città all’aperto. In questo scenario suggestivo si inserisce l’Easter Escape dell’Aleph Rome Hotel, una proposta pensata per trasformare la Pasqua 2026 in un’esperienza completa, capace di unire scoperta, gusto e benessere.

Situato in una posizione privilegiata, a pochi passi dai luoghi più iconici della capitale, l’hotel diventa il punto di partenza ideale per esplorare una Roma autentica e meno convenzionale. Tra le esperienze proposte, spiccano le escursioni lungo la Via Appia Antica, dove storia e natura si intrecciano in un percorso affascinante tra acquedotti e rovine millenarie. Non meno suggestiva è la visita ai sotterranei della Cava Romana nel Parco della Caffarella, un luogo nascosto e carico di mistero che offre una prospettiva inedita sulla città eterna.

Accanto all’anima più storica, Roma rivela anche il suo lato creativo e contemporaneo. I quartieri di Monti e Campo Marzio diventano il palcoscenico di esperienze di shopping guidate, alla scoperta di atelier, botteghe artigianali e marchi di nicchia. Un viaggio nello stile italiano che unisce tradizione e innovazione, accompagnato dalla consulenza di uno stylist.

Il cuore delle celebrazioni pasquali resta però la tavola. Il brunch di Pasqua, in programma il 5 aprile sulla terrazza panoramica dell’hotel, propone un percorso gastronomico firmato dallo chef Carmine Buonanno. Il menù combina sapientemente tradizione e creatività: dai grandi classici come casatiello e abbacchio, a proposte più contemporanee come uova al tartufo e filetto Wellington. Il tutto accompagnato da una vista mozzafiato sui tetti di Roma, in un’atmosfera festosa e conviviale, arricchita da attività dedicate ai più piccoli.

Il giorno successivo, l’esperienza continua con una cena fuori dall’ordinario: Le Petit Chef. Grazie a un innovativo sistema di proiezioni tridimensionali, ogni tavolo si anima con la presenza di un piccolo chef virtuale che accompagna gli ospiti in un viaggio culinario interattivo, rendendo ogni portata parte di uno spettacolo coinvolgente.

A completare il soggiorno, la spa dell’hotel offre un momento di puro relax con un massaggio di coppia pensato per rigenerare corpo e mente. Un’esperienza intima e rilassante che chiude perfettamente un percorso dedicato al benessere.

L’Easter Escape dell’Aleph Rome Hotel si presenta così come un invito a vivere la Pasqua in modo diverso, tra eleganza, scoperta e piacere, nel cuore senza tempo di Roma.