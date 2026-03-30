Gerusalemme, porte chiuse sulla fede: a Pierbattista Pizzaballa negato l’accesso al Santo Sepolcro
Bianca Ricci
- 2 Anime

Gerusalemme, porte chiuse sulla fede: a Pierbattista Pizzaballa negato l’accesso al Santo Sepolcro

Gerusalemme, porte chiuse sulla fede: a Pierbattista Pizzaballa negato l’accesso al Santo Sepolcro

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2 Anime - 30 Marzo 2026

di Bianca Ricci

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