RENDEZ-VOUS torna a Roma: il meglio del nuovo cinema francese dal 7 all’11 aprile

Dal 7 all’11 aprile 2026, Roma si prepara ad accogliere una nuova edizione di RENDEZ-VOUS, il Festival del Nuovo Cinema Francese, appuntamento ormai consolidato e molto atteso dagli appassionati di cinema d’autore. Giunto alla sua sedicesima edizione, il festival si conferma come uno dei principali ponti culturali tra Francia e Italia, offrendo al pubblico una selezione accurata delle più recenti produzioni cinematografiche francesi.

La manifestazione prenderà il via nella Capitale con proiezioni ospitate in due luoghi simbolo della cultura cinematografica romana: il Cinema Nuovo Sacher e l’Institut français Centre Saint-Louis. Qui, per cinque giorni, gli spettatori potranno immergersi in storie contemporanee, linguaggi innovativi e interpretazioni di grande livello, grazie a una programmazione ricca e variegata che attraversa generi e sensibilità diverse.

Il calendario romano propone numerosi titoli, tra cui “La femme la plus riche du monde” (La donna più ricca del mondo), in apertura il 7 aprile, seguito da film come “Classe moyenne” (La festa è finita!) e “L’affaire Bojarski” l’8 aprile. Nei giorni successivi si susseguono opere come “Dites-lui que je l’aime”, “Partir un jour” (Allora balliamo) e “Dossier 137” (Il caso 137), offrendo uno sguardo articolato sulla società francese contemporanea. Non mancano storie intime e riflessive come “Des preuves d’amour” (Love Letters), né titoli più visionari come “Angelo dans la forêt mystérieuse” e “L’engloutie”.

L’ultima giornata, l’11 aprile, chiude il festival con una selezione intensa che include “Coutures”, “Le secret des mésanges”, “Love me tender” e “C’était mieux demain” (Era meglio domani), confermando la volontà della rassegna di dare spazio sia a registi affermati sia a nuove voci emergenti.

RENDEZ-VOUS non si limita però alla sola Roma. Come nelle edizioni precedenti, il festival si espande anche in altre città italiane, portando il meglio del cinema francese a Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo. Questa dimensione itinerante rafforza il dialogo culturale tra i due Paesi e amplia il pubblico, coinvolgendo spettatori di diverse realtà urbane.

Promosso dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall’Institut français Italia, e co-organizzato con Unifrance, il festival rappresenta un’importante vetrina per il cinema francese contemporaneo. Il sostegno di partner istituzionali e sponsor contribuisce a consolidare un evento che, anno dopo anno, continua a crescere in qualità e partecipazione.

Le proiezioni, tutte in versione originale con sottotitoli in italiano, offrono un’esperienza autentica, permettendo al pubblico di cogliere appieno le sfumature linguistiche e interpretative delle opere. In un panorama culturale sempre più globale, RENDEZ-VOUS si distingue così come un’occasione preziosa per scoprire nuove storie, nuovi autori e nuove prospettive del cinema europeo.