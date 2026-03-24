Inclusione, accessibilità, sostenibilità e nuove narrazioni: sono queste alcune delle sfide al centro di “Musei in transizione. Nuove sfide per le istituzioni contemporanee”, il ciclo di incontri promosso dal MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo per interrogarsi sul ruolo dei musei oggi.

Un programma di 8 incontri in cui i direttori di alcune delle principali istituzioni culturali italiane in dialogo con Francesco Stocchi, Direttore Artistico MAXXI, saranno chiamati a confrontarsi su come i musei possano evolvere da luoghi di conservazione a spazi vivi, partecipativi e capaci di dialogare con pubblici sempre più ampi e diversificati.

Attraverso questi incontri, il MAXXI si conferma come piattaforma di ricerca e confronto, promuovendo una riflessione condivisa sulle pratiche museali contemporanee e sul loro ruolo nella costruzione di nuove relazioni con il pubblico.



Il ciclo prende il via giovedì 26 marzo alle ore 18:00 con l’incontro dedicato alla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino che vedrà intervenire, introdotta da Maria Emanuela Bruni, Presidente Fondazione MAXXI, la Direttrice Chiara Bertola. Si prosegue giovedì 2 aprile alle ore 18:00 con Arturo Galansino, Direttoredella Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, giovedì 21 maggio alle ore 18:00 con Francesco Manacorda, Direttore di Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e il programma continua giovedì 11 giugno alle ore 18:00 con Eva Fabbris, Direttrice di Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – museo Madre di Napoli.



Dopo l’estate, il ciclo riprende giovedì 1°ottobre 2026 alle ore 18:00 insieme a Davide Quadrio, Direttore MAO Museo d’Arte Orientale di Torino e prosegue giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 18:00 con Micol Forti Direttrice di MART – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Il ciclo si conclude giovedì 19 novembre 2026 alle ore 18:00 con l’intervento di Eike Schmidt, Direttore Museo e Real Bosco di Capodimonte,