Operazione Nostalgia torna a Roma: il 28 marzo al PalaEur il primo raduno indoor

Dieci anni dopo il primo raduno ad Ostia, Operazione Nostalgia fa tappa a Roma con un format inedito. Sabato 28 marzo, il Palazzo dello Sport all’EUR, in Piazzale Pier Luigi Nervi 1, ospiterà per la prima volta nella storia della manifestazione un raduno in versione indoor. Una scelta che segna un salto di scala: dal calcio giocato all’aperto davanti alle tribune, si passa al parquet coperto, con il pubblico più vicino al campo e al gioco.

Il format, nato nel 2016 proprio a Roma, in dieci anni ha coinvolto oltre 300 ex calciatori e richiamato più di 100.000 tifosi in tutta Italia, trasformando una community social in un fenomeno culturale e sportivo.

Il triangolare

Il cuore dell’evento è un triangolare di calcio a 5. Le tre squadre — Selezione Italiana, Selezione Resto d’Europa e Selezione Resto del Mondo — saranno capitanate rispettivamente da Francesco Totti, Zvonimir Boban e Javier Zanetti.

Le rose sono già definite. Con la Selezione Italiana scenderanno in campo Alessandro Nesta, Antonio Di Natale, Simone Perrotta, Damiano Tommasi, Diego Fuser, Stefano Fiore, Cristian Zaccardo e Marco Amelia. Il Resto d’Europa schiera Edgar Davids, Vincent Candela, Sébastien Frey, Borja Valero, Dario Šimić, Marek Jankulovski, Giōrgos Karagkounis e Valeri Bojinov. Per il Resto del Mondo figurano Juan Sebastián Verón, Aldair, David Pizarro, Hernanes, Antônio Carlos Zago, Germán Denis, Ruben Rubinho e David Suazo.

Il programma della giornata

Dalle ore 10 aprirà il Fan Village, con giochi, attività interattive, street food e intrattenimento, oltre alla possibilità per i tifosi di incontrare da vicino alcuni dei protagonisti per selfie e autografi. Il Fan Village sarà allestito nella cornice del Giardino delle Cascate all’EUR. Le sfide preliminari inizieranno alle 18, con il fischio d’inizio del triangolare fissato per le 20.

La presentazione e le istituzioni

L’evento è stato presentato in Campidoglio, alla presenza degli organizzatori, di ex campioni e dell’assessore allo Sport Alessandro Onorato. Onorato ha sottolineato come eventi di questo tipo rappresentino un’occasione per valorizzare Roma come sede sportiva e di intrattenimento, capace di attrarre appassionati da tutta Italia e dall’estero.

Tra i giocatori presenti alla conferenza stampa, Hernanes ha dichiarato che un pallone rinchiuso in un garage non ha motivo di esistere, rivendicando la capacità dello sport di suscitare emozioni condivise.

Biglietti

Il raduno va verso il tutto esaurito: i biglietti sono disponibili su TicketOne.