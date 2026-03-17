La lingua batte sbraca a teatro!

Con l’arrivo della primavera quest’anno “La lingua batte” sbarca a teatro! Il programma domenicale di Radio3, che esplora il paesaggio della lingua italiana ed è condotto dallo scrittore Paolo Di Paolo, vedrà ospiti del Teatro Manzoni di Roma i prossimi 26 marzo, 29 aprile e 27 maggio personalità che racconteranno le novità culturali e la lingua italiana davanti a un pubblico di appassionati: studiose e studiosi, scrittori e scrittrici, artiste e musicisti, figure del teatro e della stand up comedy, che ci aiuteranno a leggere la contemporaneità attraverso il filtro illuminante della lingua. In un appuntamento mensile preserale, dalle 18 alle 19, si alterneranno:



Giovedì 26 marzo: il presidente dell’Accademia della Crusca Paolo D’Achille, Paola Baratter, che con Paola Italia ha firmato La grammatica bella (La Scuola editrice), Stefano Fava, insegnante e influencer (@piuscuolanellavita), per Utet ha pubblicato La soffitta delle parole. Riscoprire i tesori nascosti (o dimenticati) della nostra lingua, lo stand up comedian Stefano Canori. Musica dal vivo con Ilaria Graziano che insieme al chitarrista e multistrumentista Simone De Filippis presenta il suo ultimo album “Rive”.



Mercoledì 29 aprile: il linguista Edoardo Lombardi Vallauri (con il nuovo libro per Il Mulino L’italiano in bilico. Quello che sì, quello che no), la scrittrice Chiara de Silva, autrice di “Congiuntivi sbagliati” (Marsilio).



Mercoledì 27 maggio: la lessicografa Valeria Della Valle, la scrittrice Teresa Ciabatti, è uscito per Mondadori il suo romanzo Donnaregina, la storica della lingua italiana Lucilla Pizzoli, lo studioso Alberto Sebastiani, autore di Il poliziesco e la letteratura italiana contemporanea (Carocci).

Ingresso libero, consigliata la prenotazione a eventi@teatromanzoniroma.it.



Gli incontri condotti dallo scrittore Paolo Di Paolo verranno poi trasmessi domenica 29 marzo, 3 e 31 maggio dalle 10.45 su Rai Radio3.

La cura del programma è di Cristina Faloci insieme al regista Manuel de Lucia. In redazione Giampiero Vigorito.