Dal Fienile al fiume Almone: il sogno (possibile) del Campidoglio per far rinascere l’Appia Antica

C’è un pezzo di Roma che non ha bisogno di presentazioni, ma che troppo spesso resta ai margini della vita quotidiana della città. È il Parco dell’Appia Antica: chilometri di storia sotto i piedi, silenzio, natura e rovine che raccontano duemila anni di vita. Eppure, chi lo frequenta davvero sa che non è tutto come dovrebbe essere. Tratti difficili da raggiungere, zone trascurate, angoli dimenticati.

Ora il Campidoglio prova a cambiare passo, con un progetto che ha un nome quasi poetico: “dal Fienile al fiume Almone”. Un’espressione che suona come un viaggio, e in fondo lo è davvero.

Il “Fienile” non è solo un edificio: è un simbolo. Racconta la vocazione agricola di questa parte di Roma, quella campagna che ancora resiste tra una strada e un rudere romano. L’idea è di recuperare questi spazi, ridare loro vita, farli diventare luoghi dove fermarsi, imparare, magari incontrarsi. Non più strutture abbandonate, ma piccoli punti di riferimento dentro il parco.

E poi c’è l’Almone. Un nome che ai più dice poco, ma che porta con sé una storia antichissima. Nell’antica Roma era un fiume sacro, legato a riti e tradizioni. Oggi, invece, è quasi invisibile. Scorre nascosto, spesso sporco, dimenticato. E proprio da qui parte una delle sfide più grandi: riportarlo alla luce, farlo tornare a essere parte del paesaggio e della memoria collettiva.

Immaginare l’Almone pulito, accessibile, magari affiancato da percorsi verdi, non è solo un’operazione ambientale. È un modo per restituire senso a un luogo. Perché un fiume non è solo acqua: è identità, è continuità.

Il progetto del Campidoglio prova proprio a cucire insieme pezzi che oggi non dialogano. Chi conosce l’Appia Antica lo sa: ci sono tratti bellissimi e altri interrotti, recinzioni, strade trafficate che spezzano l’esperienza. L’obiettivo è rendere tutto più fluido, più semplice da vivere. Più percorsi a piedi e in bici, meno barriere, più accessi.

In altre parole: trasformare l’Appia da luogo “straordinario ma distante” a spazio quotidiano. Un posto dove andare a correre, portare i bambini, fare una passeggiata senza sentirsi fuori posto.

C’è poi un altro aspetto, meno visibile ma fondamentale: la natura. Questo parco non è solo archeologia, è anche biodiversità. Campi, alberi, animali, equilibri delicati. Il recupero dell’Almone e delle aree circostanti può diventare l’occasione per proteggere e rafforzare questo patrimonio. Non come una cartolina, ma come un sistema vivo.

Naturalmente, non sarà semplice. Roma non è una città facile da cambiare, soprattutto quando si parla di territori così complessi. Ci sono vincoli, burocrazia, interessi diversi. E poi c’è sempre il rischio che un progetto bello sulla carta perda forza strada facendo.

C’è anche un’altra paura, più sottile: quella di trasformare tutto in qualcosa di troppo “perfetto”, magari pensato più per i turisti che per chi vive qui. L’Appia Antica ha un equilibrio fragile, fatto anche di imperfezioni, di silenzi, di spazi liberi. Preservarlo sarà una sfida quanto recuperarlo.

Per questo il ruolo dei cittadini sarà decisivo. Negli anni, associazioni e comitati hanno fatto tanto per difendere questo luogo. Hanno denunciato problemi, organizzato iniziative, tenuto viva l’attenzione. Senza di loro, probabilmente, oggi non saremmo nemmeno a parlare di rilancio.

Il progetto del Campidoglio dovrà partire anche da qui: dall’ascolto. Perché chi vive l’Appia Antica ogni giorno conosce dettagli che nessun piano tecnico può cogliere fino in fondo.

Alla fine, “dal Fienile al fiume Almone” è più di un intervento urbanistico. È un’idea di città. Una Roma che non dimentica la sua storia, ma nemmeno la lascia chiusa in una teca. Una città che prova a tenere insieme passato e presente, natura e vita quotidiana.

Se funzionerà, non sarà solo un parco più bello. Sarà un pezzo di Roma restituito ai romani. E forse, per una volta, non sarà poco.