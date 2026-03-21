Dal Fienile al fiume Almone: il sogno (possibile) del Campidoglio per far rinascere l’Appia Antica
Francesco Palmieri
- 2 Anime

Dal Fienile al fiume Almone: il sogno (possibile) del Campidoglio per far rinascere l’Appia Antica

Dal Fienile al fiume Almone: il sogno (possibile) del Campidoglio per far rinascere l’Appia Antica

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2 Anime - 21 Marzo 2026

di Francesco Palmieri

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