Sbloccare insieme le opportunità per un Commonwealth prospero

Il Commonwealth Club di Roma celebra il Commonwealth Day 2026 lunedì 9 marzo 2026, presso la Camera dei Deputati – Aula dei Gruppi Parlamentari, nel cuore del Parlamento italiano.

L’evento, in programma dalle ore 16.00 (registrazione) alle 17.00 (inizio lavori), sarà dedicato al tema:

“L’evoluzione delle istituzioni internazionali e della governance globale”

Il Commonwealth Day 2026 sarà celebrato contemporaneamente in Africa, Asia, Caraibi e Americhe, Pacifico ed Europa, con un focus internazionale dal titolo:

“Unlocking opportunities for all”

(Sbloccare le opportunità per tutti)

Come evidenziato dal Commonwealth ufficiale (https://thecommonwealth.org/news/commonwealth-day-2026-focuses-unlocking-opportunities-all), il tema di quest’anno pone al centro la cooperazione, l’innovazione e la crescita condivisa tra i 56 Paesi membri, per costruire un futuro più prospero e inclusivo.

Il Programma

L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni italiane e del mondo Commonwealth:

On. Fabio Porta

Commissione Affari Esteri ed Europei – Presidente Gruppo Amici Parlamentari Bilaterali Italia-Guyana

On. Alessia Ambrosi

Membro della Camera dei Deputati – Vice Presidente Delegazione Italiana presso l’Unione Interparlamentare

On. Nicola Care

Commissione Difesa – Delegazione Estero (Africa, Asia, Oceania, Antartide) – Presidente Gruppo Socialdemocratico Assemblea Parlamentare NATO

Gianni Lattanzio

Segretario Generale – Istituto Cooperazione Paesi Esteri

Edward Mura

Presidente – The Commonwealth Club of Rome

Sarà condiviso il messaggio ufficiale di Re Carlo III, guida del Commonwealth, rivolto alle nazioni membri in occasione della ricorrenza annuale.

Panel degli Ambasciatori del Commonwealth

Un momento centrale dell’evento sarà il Panel degli Ambasciatori, con:

John Law

Vice Presidente – Camera di Commercio Britannica in Italia

Riccardo Di Vizio

Presidente – Rotary Club Rome International

Indra Perera

Presidente Onorario – CNA World Roma

Un momento di dialogo internazionale

Il Commonwealth Day rappresenta ogni anno un’occasione di riflessione sul ruolo delle istituzioni multilaterali, sulle nuove sfide geopolitiche e sulle opportunità di cooperazione tra Europa e Paesi del Commonwealth.

Dopo il Commonwealth Day 2025, dedicato al tema “Il Commonwealth e il Giubileo” in attesa della visita reale, l’edizione 2026 si concentra su crescita economica, diplomazia parlamentare e governance globale, riaffermando il ruolo del Commonwealth come piattaforma di dialogo tra governi, imprese e società civile.

📍 Sede dell’evento

Camera dei Deputati

Aula dei Gruppi Parlamentari

Via di Campo Marzio, 78 – Roma

Il Commonwealth Club di Roma continua così la propria missione di promuovere relazioni istituzionali, culturali ed economiche tra l’Italia e i Paesi del Commonwealth, rafforzando ponti di collaborazione in un contesto globale in continua evoluzione.

Per informazioni, iscrizioni e aggiornamenti:

Il Commonwealth Club di Roma – Il C’wealth