Alla Camera il Premio Cossiga: l’intelligence italiana ricorda Fulvio Martini

Non solo una cerimonia, ma un momento di riflessione sul ruolo dell’intelligence nella storia repubblicana. Si terrà alla Camera dei Deputati la sesta edizione del Premio “Francesco Cossiga per l’Intelligence”, appuntamento ormai consolidato per chi studia e opera nel settore della sicurezza nazionale. Quest’anno il riconoscimento è dedicato alla memoria dell’ammiraglio Fulvio Martini, figura centrale nell’evoluzione dei servizi italiani nel passaggio delicato tra Guerra Fredda e nuovo ordine geopolitico.

A promuovere l’iniziativa è la Società Italiana di Intelligence, presieduta da Mario Caligiuri, che negli ultimi anni ha lavorato per consolidare una cultura dell’intelligence non confinata agli addetti ai lavori ma aperta al confronto accademico e istituzionale. Il premio, intitolato all’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, nasce proprio con questo obiettivo: riconoscere personalità che hanno contribuito a rafforzare la consapevolezza del valore strategico dell’informazione per la sicurezza e la stabilità dello Stato.

Un protagonista della stagione più complessa

Direttore del SISMI dal 1984 al 1991, Martini guidò il servizio in una fase di profondi mutamenti internazionali. Furono anni segnati dalle tensioni finali della contrapposizione Est-Ovest, dalle trasformazioni dell’assetto europeo e da una crescente attenzione ai nuovi scenari di crisi. La sua gestione è ricordata per l’impronta pragmatica e per l’idea di un’intelligence capace di coniugare riservatezza operativa e responsabilità istituzionale.

La scelta di dedicargli il premio non è soltanto commemorativa. È, piuttosto, il riconoscimento di una stagione in cui i servizi italiani cercavano una nuova legittimazione pubblica, dopo le ombre e le polemiche degli anni precedenti. Martini rappresentò, per molti osservatori, un tentativo di rafforzare professionalità e credibilità interna ed esterna.

Un dibattito che guarda al presente

La cerimonia non sarà soltanto un omaggio alla memoria. L’incontro offrirà anche l’occasione per discutere del ruolo dell’intelligence in un contesto internazionale profondamente cambiato: conflitti ibridi, minacce cibernetiche, competizione tecnologica e nuove dinamiche di potere globale impongono oggi strumenti analitici e operativi sempre più sofisticati.

Il Premio Cossiga si inserisce così in un percorso culturale più ampio che mira a sottrarre l’intelligence alla dimensione esclusivamente narrativa o emergenziale, riportandola al centro del dibattito pubblico come funzione essenziale dello Stato democratico.

In questo senso, ricordare Fulvio Martini significa anche interrogarsi su quale debba essere, oggi, l’equilibrio tra sicurezza, trasparenza e tutela delle istituzioni. Una questione che resta attuale e che continua a interpellare politica, accademia e opinione pubblica.