La FAO apre a Roma il suo museo per l’alimentazione e l’agricoltura: nasce il MuNe

“Che rapporto ho io, davvero, con il cibo?” Da questa domanda nasce il MuNe- Museo per l’Alimentazione e l’Agricoltura, inaugurato dalla FAO nella sua sede di Roma, negli spazi dell’ex Biblioteca David Lubin.Qui, dove per decenni si sono accumulati libri, studi, mappe e rapporti sull’agricoltura mondiale, oggi si accumulano emozioni, riflessioni, consapevolezze.

L’apertura del museo coincide con un anniversario importante: 80 anni dalla nascita della FAO, fondata nel 1945 con un obiettivo che suonava quasi utopico allora, e che lo è ancora oggi: sconfiggere la fame nel mondo. Ottant’anni dopo, quella promessa non è stata ancora mantenuta del tutto. Ed è proprio da questa onestà che nasce il MuNe: non come celebrazione autoreferenziale, ma come spazio di verità.

Il percorso museale è pensato come un viaggio umano prima ancora che informativo. Si parla di cibo, sì, ma soprattutto di persone. Di chi coltiva la terra sotto il sole, di chi vive delle stagioni, di chi lotta ogni giorno contro la siccità o le alluvioni. Di chi spreca senza pensarci e di chi, dall’altra parte del mondo, aspetta un pasto come si aspetta una possibilità. Le installazioni immersive, i suoni, le immagini e i racconti non puntano a stupire, ma a creare connessioni emotive. A far capire che il cibo non è mai neutro: è sempre una storia.

Camminando tra le sale, si percepisce chiaramente che il cuore del MuNe è la sostenibilità, ma non quella astratta, fatta solo di parole. Qui la sostenibilità è concreta, imperfetta, quotidiana. È fatta di scelte difficili, di compromessi, di piccoli passi avanti. Il museo mostra come l’agricoltura possa essere distruttiva o rigenerativa, come possa consumare risorse o proteggerle, come possa escludere o includere. E, senza mai puntare il dito, invita il visitatore a chiedersi che ruolo vuole avere in tutto questo.

Uno degli aspetti più potenti del MuNe è il racconto del lavoro della FAO. Dietro le sigle, i programmi e le conferenze internazionali ci sono esseri umani che operano sul campo, spesso in condizioni difficili, lontano dai riflettori. Il museo dà voce a queste storie: missioni umanitarie, progetti agricoli, emergenze alimentari affrontate con competenza ma anche con una forte dose di empatia. È un modo per ricordare che le politiche alimentari non sono mai solo numeri, ma vite reali.

Anche lo spazio contribuisce a questa dimensione umana. L’ex Biblioteca David Lubin conserva la sua anima: non è stata cancellata, ma trasformata. Le pareti sembrano trattenere il peso del sapere accumulato negli anni, mentre la tecnologia dialoga con la memoria senza sovrastarla. La luce accompagna il percorso, i materiali scaldano l’ambiente, tutto invita a rallentare. A fermarsi. A pensare.

Il MuNe nasce con una vocazione chiara: aprirsi. Alla città, ai giovani, alle scuole, ai visitatori di ogni provenienza. Non è un museo chiuso dentro la sua istituzione, ma uno spazio vivo, pronto ad accogliere incontri, laboratori, discussioni. Un luogo dove si può imparare, ma anche mettere in discussione ciò che si dà per scontato.

In un mondo attraversato da crisi climatiche, conflitti e insicurezze alimentari, il MuNe non offre soluzioni magiche. Offre qualcosa di forse ancora più prezioso: consapevolezza e responsabilità condivisa. Uscendo da questo museo, non si ha la sensazione di aver “finito” una visita, ma di aver iniziato una riflessione.

Perché il cibo non riguarda solo ciò che mangiamo. Riguarda chi siamo, da dove veniamo e che futuro vogliamo costruire.