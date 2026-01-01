Mercati Generali, il futuro prende forma: un pezzo di Roma rinasce entro il 2030

Per anni sono stati un enorme spazio vuoto, un luogo che i romani attraversavano distrattamente dal finestrino o costeggiavano senza fermarsi. Capannoni silenziosi, cancelli chiusi, un’area sospesa tra passato e attesa. Ora, però, qualcosa cambia davvero. I Mercati Generali di Roma si preparano a rinascere, e non solo come progetto urbanistico: come pezzo di città restituito alle persone.

Il via libera al piano di riqualificazione segna l’inizio di un percorso lungo ma finalmente concreto. Entro il 2030, l’ex polo alimentare dell’Ostiense diventerà un nuovo quartiere vivo, attraversabile, aperto. Il cantiere partirà nel 2027 e l’investimento complessivo sarà di 380 milioni di euro. Numeri importanti, certo, ma dietro i numeri c’è soprattutto una storia di pazienza, confronto e partecipazione.

Questa volta, infatti, non si tratta di un progetto deciso in una stanza chiusa. Intorno ai Mercati Generali si è costruito un dialogo vero, durato anni. Comune, associazioni, comitati di quartiere, università e studenti si sono seduti allo stesso tavolo. Hanno discusso, immaginato, criticato. Hanno chiesto più verde, più spazi pubblici, più attenzione a chi in quei quartieri vive ogni giorno. E, soprattutto, hanno chiesto che quell’area smettesse di essere una ferita aperta.

Chi abita l’Ostiense e la Garbatella lo sa bene: i Mercati Generali non sono solo edifici dismessi, ma un simbolo. Un luogo che racconta il lavoro, la fatica, la Roma produttiva del Novecento. Il progetto prova a partire proprio da qui, dalla memoria. Molti edifici storici verranno recuperati e non cancellati, perché il passato non è un ostacolo, ma una base su cui costruire il futuro.

Accanto alle strutture recuperate nasceranno nuovi spazi pensati per essere sostenibili, luminosi, accessibili. Il verde non sarà un semplice arredo, ma un elemento centrale: parchi, alberature, percorsi pedonali e ciclabili collegheranno l’area al resto del quartiere. L’idea è semplice, ma rivoluzionaria per Roma: un luogo che si vive a piedi, che invita a fermarsi, a incontrarsi.

Uno dei cuori pulsanti del nuovo complesso sarà dedicato ai giovani. Università, laboratori, spazi di ricerca, incubatori per start-up: i Mercati Generali diventeranno un posto dove studiare, sperimentare, provare a costruirsi un futuro senza dover lasciare la città. Non un campus chiuso, ma un luogo aperto, contaminato dalla vita urbana.

Ci sarà spazio anche per la cultura quotidiana: biblioteche, sale per eventi, aree per le associazioni, spazi pensati per il quartiere prima ancora che per i visitatori. Piccole attività commerciali, servizi di prossimità, luoghi di socialità. Non un centro commerciale, ma un pezzo di città vero, con funzioni miste e ritmi diversi.

Il percorso partecipativo ha lasciato il segno. Gli studenti hanno portato idee e visioni, i residenti hanno ricordato bisogni concreti: sicurezza, accessibilità, illuminazione, spazi per tutte le età. Richieste semplici, ma spesso dimenticate, che qui diventano parte integrante del progetto.

I fondi arriveranno da una combinazione di risorse pubbliche e private, con il sostegno di programmi nazionali ed europei legati alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità. Ma la vera sfida non è solo economica: è rispettare i tempi, mantenere le promesse, non perdere il rapporto con il territorio lungo la strada.

Se tutto andrà come previsto, nel 2030 i Mercati Generali non saranno più un luogo da evitare o ignorare. Diventeranno uno spazio da attraversare, da vivere, da riconoscere come proprio. Un posto dove Roma prova, ancora una volta, a ricucire una ferita e a trasformare un’assenza in una presenza. Finalmente.