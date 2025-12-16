Fiumicino, via libera al porto turistico: investimento da 600 milioni. Ma riparte la protesta

Dopo il sì del ministero dell’Ambiente, Legambiente e i comitati rilanciano la mobilitazione: «Manca l’autorizzazione paesaggistica»

Il progetto del porto crocieristico di Fiumicino entra in una fase decisiva. Il ministero dell’Ambiente ha firmato il decreto che dà il via libera al piano presentato da Royal Caribbean per la realizzazione di un porto destinato ad accogliere alcune delle più grandi navi da crociera al mondo. L’infrastruttura dovrebbe sorgere tra il Vecchio Faro e la foce del Tevere ed essere in grado di ospitare le navi della classe Icon, capaci di trasportare fino a 7.400 passeggeri.

Alla luce del provvedimento ministeriale, tuttavia, si riaccende la protesta delle associazioni ambientaliste e dei residenti. Legambiente e i cittadini riuniti nel comitato Tavoli del Porto hanno annunciato una nuova mobilitazione contro l’opera, che nelle prossime settimane coinvolgerà anche le scuole del litorale. Scritte e contestazioni sono già comparse in città, con slogan come “Royal Caribbean go home” e “Baccini boia”.

Il progetto può contare da tempo sul sostegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del sindaco di Fiumicino Mario Baccini. Il piano prevede l’attracco, tre volte a settimana, di navi da crociera da 7.400 passeggeri, oltre a 1.200 posti barca, di cui 40 destinati a megayacht, un hotel sul mare con 200 appartamenti e una darsena attrezzata con locali commerciali, negozi e uffici.

Il decreto ministeriale sull’impatto ambientale arriva dopo il parere favorevole del ministero della Cultura. Al momento, però, non è stata fissata una data per l’inizio dei lavori né per l’avvio della conferenza dei servizi tra Regione, Comune e ministeri competenti, passaggio necessario per l’apertura del cantiere.

I Tavoli del Porto sottolineano inoltre come il progetto non abbia ancora ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla normativa. «Nel decreto firmato dal ministero manca l’autorizzazione paesaggistica, un atto fondamentale per l’apertura di un cantiere in un’area priva di infrastrutture e a ridosso di una zona naturalistica da tempo abbandonata e mai adeguatamente tutelata. Non è chiaro quale ente debba rilasciarla», spiega David Di Bianco, portavoce del comitato. «Inoltre, la concessione demaniale su cui dovrebbe sorgere il porto, acquisita da Royal Caribbean tramite asta, dovrà essere rimessa a bando».

La prima manifestazione si è svolta domenica mattina, quando circa 400 persone hanno protestato a Fiumicino chiedendo al governo di ritirare il progetto dall’elenco delle opere strategiche legate al Giubileo. Nelle prossime settimane i comitati promuoveranno incontri con gli studenti delle scuole medie, visite guidate nell’area naturalistica dell’Isola Sacra e momenti di confronto pubblico sul futuro del territorio.

«Un porto crocieristico alla foce del Tevere significa riversare migliaia di metri cubi di cemento nell’area a più alto rischio idrogeologico del Centro Italia e stravolgere le funzioni urbanistiche di Fiumicino», afferma Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. «Interi tratti di costa sarebbero esposti a un’accelerazione dei fenomeni erosivi. Faremo tutto il possibile per fermare quest’opera».

Di segno opposto la posizione di Fiumicino Waterfront, società controllata da Royal Caribbean incaricata della realizzazione del progetto, che accoglie con favore il decreto ministeriale. «Grazie a un investimento di circa 600 milioni di euro, l’infrastruttura è destinata a diventare nei prossimi anni una delle realtà turistiche più innovative e sostenibili del Mediterraneo», ha dichiarato l’amministratore delegato Galliano Di Marco.