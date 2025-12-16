Fiumicino, via libera al porto turistico: investimento da 600 milioni. Ma riparte la protesta
Francesco Palmieri
- 2 Anime

Fiumicino, via libera al porto turistico: investimento da 600 milioni. Ma riparte la protesta

Fiumicino, via libera al porto turistico: investimento da 600 milioni. Ma riparte la protesta

foto-articolo
2 Anime - 16 Dicembre 2025

di Francesco Palmieri

Condividi: