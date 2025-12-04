Paradiso Barcelona all’Aleph Rome Hotel

L’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton elegante proprietà nel cuore di Roma, a pochi passi da via Veneto e Fontana di Trevi, sa regalare ai propri ospiti esperienze in grado di generare emozioni uniche e indimenticabili. Ogni angolo dell’Aleph Rome Hotel racconta una storia di eleganza e raffinatezza, dove anche la mixology si fonde con l’eccellenza per offrire esperienze sensoriali uniche, capaci di sorprendere e affascinare i suoi ospiti. Tra queste, le oramai famose guest bartending night, in cui i bartender dell’Aleph sono affiancati per una sera da alcune star della mixology, in uno scambio di creatività e ricerca assolutamente unico. Eventi straordinari, in cui Lorenzo Politano insieme a rinomati professionisti della mixology internazionale, dà vita a serate indimenticabili, frutto di collaborazioni con i migliori produttori del settore, per offrire agli ospiti un viaggio senza pari nel mondo del cocktail.

Cosa c’è l’11 dicembre?

La data assolutamente da non perdere è l’11 dicembre, in cui andrà in scena la straordinaria Guest bartender night di Paradiso Barcelona, con Giacomo Giannotti e Riccardo Cristiani insieme a Lorenzo Politano con il bar team dell’Aleph Rome Hotel.

Il celeberrimo speakeasy, eletto nel 2022 Paradiso miglior bar al mondo nella classifica The World’s 50 Best Bars, porta così all’Aleph Rome Hotel tutta l’energia e l’eccellenza che gli hanno valso la fortissima reputazione internazionale nella mixology.

Ecco dunque all’Aleph Rome Hotel l’aperitivo- happening in cui Giacomo Giannotti e Riccardo Cristiani con Lorenzo Politano e il bar team dell’albergo animeranno la serata con alcuni imperdibili cocktail, in cui Altamura Vodka è protagonista assoluta: l’Atlantide – Altamura Vodka, Mastica liquor, acqua di bergamotto e di pomodoro, salicornia, basilico e liquore di coriandolo – un mix mediterraneo e rinfrescante con un perfetto equilibrio tra la nota salata e il profumo delle erbe aromatiche. Il Banana Eclipse – Altamura Vodka, JW whisky, acqua di banana, dry vermouth and white vermouth, amontillado sherry, Topinambur and coffe bitter – un cocktail che le unisce radici italiane e spagnole che caratterizzano Paradiso con un tocco di banana e caffè uniti al vino sherry. Infine, il Mist – Altamura Vodka, Italicus, acqua di pera, miele di eucalipto, cordiale ai frutti rossi e pepe bianco, ghiacci oaffumicato, albume – lo scenografico e “fumoso” cocktail in cui il sapore invernale si miscela perfettamente con il gelato affumicato e The Altamura Distilleries Martini – Altamura Distilleries Vodka, Mancino Secco Vermouth, Orange Bitters – il cui profilo gustativo innovativo è decisamente limpido, delicato, semplice.

L’approccio creativo e sperimentale – sia nelle ricette dei cocktail che nella presentazione, l’uso di ingredienti alternativi, il design insolito nei bicchieri e gli “effetti speciali”, nonché il forte impegno verso la sostenibilità per minimizzare gli sprechi con l’uso di sottobicchieri fatti con scarti organici, e gli investimenti in pratiche “zero waste” – fanno di Paradiso Barcelona il partner ideale dell’Aleph Rome Hotel, in una sintonia di metodo e intenti assolutamente perfetta.