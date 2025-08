Metro D, c’è l’intesa: arriva la nuova linea gialla con 24 fermate. Ecco dove passerà

Finalmente ci siamo. Dopo anni di progetti rimasti chiusi nei cassetti, dibattiti infiniti e promesse elettorali, la Metro D di Roma, quella che sarà conosciuta come la linea gialla, fa un passo decisivo verso la realtà.

Comune, Regione e Ministero delle Infrastrutture hanno finalmente trovato l’intesa sul progetto definitivo. Forse non si tratta più di un sogno utopistico, ma di un percorso concreto che porterà alla nascita di una nuova linea metropolitana, moderna, e pensata per rivoluzionare il modo in cui sarà possibile muoversi nella Capitale.

La Metro D collegherà il nord-est con il sud-ovest di Roma, passando per quartieri popolosi, centrali, residenziali e finora troppo spesso dimenticati dal trasporto pubblico su ferro. Saranno 24 le fermate complessive, per un totale di circa 22 chilometri tutti sottoterra. Si intersecherà con le altre tre linee (A, B, C), con la ferrovia urbana e con diverse linee bus e tram. Un sistema che promette di essere più connesso, più veloce e, soprattutto, finalmente più umano, più vivibile.

Chi vive a Roma lo sa bene: oggi, per attraversare la città in orario di punta ci vogliono nervi saldi e tanto tempo. Con la Metro D si punta ad abbattere quei tempi e rendere la mobilità un diritto, non un’odissea quotidiana.

I cantieri, secondo le stime attuali, dovrebbero aprirsi entro la fine del 2026. L’obiettivo è completare almeno la prima tratta entro il 2033. Un traguardo ambizioso, ma necessario. Il costo? Intorno ai 6 miliardi di euro, che arriveranno in parte dal governo, in parte da fondi europei e comunali.

Ma ciò che conta davvero è il potenziale impatto sulla vita quotidiana delle persone: meno traffico, meno smog, più tempo libero, più ordine. Una Roma che guarda al futuro, insomma.

Le 24 fermate della linea gialla

Ecco, una per una, le 24 fermate previste, da Ojetti a Massimina, attraversando quartieri chiave come Trastevere, Parioli e Campo de’ Fiori:

Ojetti – Cuore di Talenti, zona residenziale ad alta densità. Bufalotta – Vicina al GRA, perfetta per chi arriva da fuori. Montesacro – Collegamento strategico con la ferrovia regionale. Conca d’Oro – Interscambio con la linea B1, zona molto frequentata. Piazza Sempione – Storico centro di Montesacro. Viale Somalia – Tra i palazzi del quartiere Africano. Piazza Verbano – Area elegante tra Trieste e Salario. Villa Ada – A due passi dal parco, polmone verde della città. Parioli – Eleganza e uffici, oggi serviti solo da bus. Piazza Euclide – Collegamento con la ferrovia Roma-Viterbo. Flaminio – Porta d’ingresso al centro storico e a Villa Borghese. Piazza del Popolo – Icona di Roma, perfetta per turisti e pendolari. Lungotevere Marzio – A due passi da Parlamento e Corso. Campo de’ Fiori – Il cuore pulsante della movida e del centro. Trastevere Centro – Finalmente collegato al resto della città. Ponte Testaccio – Vicino all’ex Mattatoio, oggi polo culturale. Portuense – Quartiere in crescita, con molti servizi. Villa Bonelli – Collegamento diretto con la stazione ferroviaria. Magliana Vecchia – Densamente abitata ma trascurata dai mezzi. Parco de’ Medici – Cuore del business, finora poco raggiungibile. Muratella – Altro snodo con la ferrovia regionale. Ponte Galeria – Crocevia tra treni, bus e autostrade. Casal Lumbroso – Per chi vive in espansione urbana. Massimina – Il capolinea sud-ovest, con parcheggi e scambi.

La Metro D non è solo un’infrastruttura: è una promessa di normalità in una città che spesso costringe a compromessi continui. Si parla anche di riqualificazioni urbane attorno alle nuove fermate: piazze rimesse a nuovo, percorsi pedonali sicuri, piste ciclabili, verde pubblico e servizi. Non solo mobilità, quindi, ma anche qualità della vita.

La Metro D sarà totalmente automatizzata, con treni senza conducente, videosorveglianza, Wi-Fi, aria condizionata e accesso facilitato per tutti: anziani, bambini, persone con disabilità. Ogni dettaglio punta alla funzionalità e al comfort.

Certo, Roma ha una storia complicata con i grandi cantieri. Ma oggi l’aria sembra diversa. L’accordo c’è, il progetto è chiaro, la città, stanca di aspettare, è pronta a voltare pagina.

Se tutto andrà secondo i piani, tra pochi anni potremo salire su un treno giallo e attraversare Roma da una parte all’altra senza stress. Forse, finalmente, potremo dire: era ora.

Magari proprio il Giubileo straordinario del ’33, per i 2000 anni dalla Resurrezione di Cristo, permetterà a Roma, con un miracolo vero e proprio di realizzare qualcosa che per i romani è stato un utopia per tanto, troppo tempo.