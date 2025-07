Il Giubileo dei Giovani: Roma pronta ad accogliere centinaia di migliaia di giovani

L’evento più atteso dell’Anno Giubilare è ormai alle porte della Capitale. Tra soli cinque giorni, Roma si trasformerà nel cuore pulsante di una straordinaria esperienza di fede e comunione. Centinaia di migliaia di giovani, provenienti da ogni angolo del pianeta, stanno per mettersi in cammino verso l’Urbe, carichi di fede e speranza. Ad attenderli, un calendario ricco di giornate intense e significative.

Giornate Speciali

Ogni tappa del cammino giubilare è fondamentale e ricca di significato, ma quella prevista per il 2 e 3 agosto si distingue come una delle più importanti e attese. Il Giubileo dei giovani non è solo un evento, ma un simbolo forte e un’immagine potente di speranza. In questi giorni, i giovani si fanno portatori di entusiasmo e fiducia, offrendo nuova linfa alla fede e alla comunità cristiana, e dimostrando quanto il loro ruolo sia cruciale per il futuro della Chiesa.

Il cammino verso il Giubileo

I primi arrivi sono attesi già dal 28 luglio. Il 29, nella Basilica di San Pietro, si celebrerà la Messa di benvenuto. Il 30 e il 31 luglio saranno dedicati agli incontri del “Dialogo con la città”, un’occasione fondamentale per aprirsi e conoscersi a contatto con la cultura romana. Il 1° agosto sarà la “giornata della penitenza”: il Circo Massimo si trasformerà in un confessionale a cielo aperto, con oltre 200 gazebi dove centinaia di sacerdoti, scelti per coprire le diverse lingue dei pellegrini, offriranno il sacramento della riconciliazione.

Il cuore del Giubileo

Il 2 agosto sarà dedicato al pellegrinaggio verso la Porta Santa, un cammino di conversione che condurrà i giovani a San Pietro. La sera, piazze e chiese si animeranno con testimonianze, musica, adorazioni e momenti di fraternità. Il 3 agosto si aprirà con catechesi per gruppi linguistici, guidati da vescovi e sacerdoti. Nel pomeriggio, Papa Francesco presiederà la Messa solenne a Tor Vergata.

Una città pronta ad accogliere i pellegrini

Da mesi Roma si sta preparando per accogliere al meglio centinaia di migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo. Parrocchie romane, movimenti ecclesiali, volontari e istituzioni civili lavorano senza sosta per garantire un’accoglienza calorosa e organizzata, consapevoli dell’importanza di questo evento unico. Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari: dalla sicurezza al supporto logistico, dalla predisposizione di punti informativi alla sistemazione dei pellegrini, che saranno ospitati in scuole-dormitorio, case religiose e parrocchie, trasformate per l’occasione in luoghi di fraternità e riposo.

Roma si prepara così a vivere giorni di fede, speranza e accoglienza, pronta a scrivere insieme ai giovani una pagina di gioia e partecipazione.