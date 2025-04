L’abbattimento del Ponticello del Pigneto, un “arrivederci” ad un pezzo di storia del quartiere.

Venerdì 4 aprile 2024 il Pigneto, storica borgata romana teatro dei film neorealisti di Pierpaolo Pasolini e ora uno dei quartieri di punta della movida romana, ha perso una parte della sua anima e della sua storia ovvero il suo Ponticello pedonale che univa i due lati del quartiere.

Con l’abbattimento del Ponticello pedonale da venerdì scorso è venuto meno il lato del carattere più resiliente, anarchico e disincantato di un quartiere dalle mille sfaccettature e dalle mille anime che solo negli ultimi ha conosciuto una riqualificazione economica ma che, tuttavia, non si è accompagnata ad una riqualificazione sociale.

Interessi economici, con il progetto di realizzazione del terzo snodo ferroviario più importante di Roma della stazione ferroviaria del Pigneto, alla base della trasformazione in atto del quartiere che si spera possano trainare una riqualificazione urbana, con realizzazione di aree verdi per i residenti, e una riqualificazione sociale che permetta ai residenti di appropriarsi di spazi vivibili senza più doversi scontrare con i persistenti problemi di legalità legati allo spaccio e al malcostume di una movida selvaggia nei fine settimana.

Che allora l’abbattimento di un pezzo di storia del quartiere possa rappresentare il risorgimento dello stesso, come la fenice che morendo rinasce dalle sue ceneri, l’abbattimento del Ponticello possa essere il punto dal quale ripartire e far rinascere, mantenendo la sua autenticità, un quartiere che ha finito di vivere la notte mentre durante il giorno appassisce.

Lo snodo ferroviario deve essere un’opportunità di trasformazione e rigenerazione urbana

Così come sta accadendo nel quartiere fratello del Pigneto, San Lorenzo, gli interventi di riqualificazione che stanno interessando queste zone certificano l’opportunità di sviluppare nuove potenzialità, urbane, economiche e sociali in due quadranti della città che troppo a lungo sono rimasti volutamente isolati da investitori pubblici e privati che, nel rispetto della natura dei due quartieri, possono proiettare verso un futuro più sostenibile, verde e prestigioso questi due quartieri. Mentre i residenti erano ancora impegnati a piangere il vecchio ponticello, nel weekend sono state avviate e completate le operazioni per il nuovo collegamento sostitutivo, per non lasciare il quartiere spezzato in due.

“Il Pigneto vivrà, ancora una volta, una trasformazione urbana storica. Il quartiere avrà più verde pubblico e una stazione ferroviaria, che permetterà spostamenti più agili e nuovi collegamenti. Nel frattempo, è stato aperto il ‘ponticello’ provvisorio” con queste parole il presidente del municipio V, Mauro Caliste e l’assessore all’Ambiente, Edoardo Annucci hanno comunicato l’apertura di un “Ponticello provvisorio”.

D’altronde, la demolizione del Ponticello originale è stata necessaria per consentire i lavori di realizzazione del nodo di interscambio tra la rete ferroviaria e la linea metropolitana C. Un’opera importante, che prevedrà la realizzazione di due nuove fermate e la copertura del vallo ferroviario dando nuova vita al quartiere. La copertura complessiva del vallo è prevista per il 2029, tuttavia, già a partire dal 2026 è prevista la conclusione della prima fase del cantiere ferroviario, che prevedrà la parziale copertura del vallo in corrispondenza della fermata sulla FL1/FL3.

Una volta che i lavori saranno ultimati il Ponticello originale, nel segno della storia e dell’autenticità della zona, tornerà a far parte della nuova piazza con i suoi sampietrini, che verranno riposizionati una volta ultimato la realizzazione dello snodo ferroviario.

Proiettarsi verso un nuovo futuro, con la realizzazione dello snodo ferroviario e con la conseguente copertura del vallo ferroviario che permetterà la realizzazione di aree verdi e parchi giochi per i bambini, mantenendo viva la storia di una “borgata proletaria” con la restaurazione di un Ponticello che ha visto e continuerà a vedere i cambiamenti del quartiere.