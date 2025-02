La vigilia di Natale 2024 ha dato il via all’Anno Santo per la Chiesa cattolica, comunemente noto sotto il nome di Giubileo. Le porte Sante delle quattro basiliche principali sono state aperte e, a Roma, iniziano a vedersi le prime ondate di pellegrini. Questo evento straordinario, conosciuto universalmente, come da consuetudine, porta denaro e turisti a chi non crede, e la remissione dei peccati e la riconciliazione ai più credenti. L’Anno Santo si caratterizza anche per l’organizzazione di una serie di appuntamenti tematici, ragion per cui, ora che il mese di Febbraio è giunto alla sua metà, prenderà il via il Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura.

“L’artista ricorda a tutti che la dimensione nella quale ci muoviamo, anche quando non ne siamo consapevoli, è quella dello Spirito. La vostra arte è come una vela che si riempie dello Spirito e ci fa andare avanti.” Sono queste le parole che Papa Francesco rivolge a tutti coloro che utilizzano la propria arte, qualsiasi essa sia, per veicolare messaggi importanti e lezioni di vita vera e spirituale.

Nel nome della speranza

L’organizzazione del Giubileo nel Giubileo è ad opera del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e la durata prevista sarà dal 15 al 18 Febbraio. Dopo un anno particolarmente drammatico, stravolto dalla ribellione della natura e dalla brutalità dell’essere umano, Sua Santità vuole che il tema principale di questi appuntamenti sia la speranza, da porre al centro dello spazio pubblico come priorità. La speranza è una risorsa necessaria e potente su cui bisogna investire di più, un bene di prima necessità, non un accessorio. Il cardinale José Tolentino de Mendonça afferma che “con il Giubileo degli artisti la Chiesa apre al contemporaneo” ed è proprio questo l’obiettivo, far si che il patrimonio culturale delle religioni, tramite l’arte contemporanea, possa veicolare il messaggio di speranza presso le nuove generazioni.

Notte bianca ai Musei Vaticani

Il programma di iniziative di questo Giubileo tematico è molto folto e sarà svolto anche grazie alla presente collaborazione con i Musei Vaticani. Ad aprire le danze sarà il passaggio attraverso la Porta Santa di tutti i partecipanti facenti parte di alcune tra le più prestigiose istituzioni artistiche e museali al mondo. Il dialogo tra loro porterà, poi, alla sottoscrizione di un Manifesto educativo che esplorerà nuovi linguaggi e strategie per la valorizzazione del patrimonio religioso e artistico. Il giorno seguente, il 16 febbraio, il Santo Padre celebrerà l’Eucarestia nella Basilica di San Pietro, accessibile a tutti coloro che operano nel settore delle arti e della cultura, per poi proseguire la serata all’interno della Basilica Vaticana che rimarrà aperta tutta la notte.

Il Papa a Cinecittà

In occasione di queste giornate non può mancare il coinvolgimento della settima arte: il cinema. Fabbrica di sogni, artigiana di professionalità e protrettrice di talenti, Cinecittà vedrà, per la prima volta nella storia, un Pontefice varcare le soglie degli studi cinematografici. Il Papa incontrerà una delegazione di artisti e protagonisti del mondo della cultura, coloro i quali arricchiscono gli occhi e l’anima di ciascuno di noi. Presenzieranno cineasti di fama internazionale, come Tim Burton, uno dei registi statunitensi più amati dal pubblico, e Marco Bellocchio, che vanta oltre 50 anni di carriera alle spalle. Non mancheranno attori dal carattere illustre, come Monica Bellucci, Pierfrancesco Savino e Toni Servilo, orgogli Made in Italy.

Conciliazione 5

C’è un’iniziativa, però, destinata a permanere anche dopo la chiusura del Giubileo. Si tratta di un nuovo spazio espositivo che prenderà il nome di Conciliazione 5. La galleria “di strada” , sita in Via della Conciliazione, sarà inaugurata da una mostra in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria italiana. Saranno esposti i ritratti di tutti i volti della comunità del carcere romano di Regina Coeli, contemporaneamente proiettati sulla facciata principale dello stesso Istituto. Grande emozione per tutti, soprattutto per gli abitanti delle carceri, coloro i quali la dignità l’hanno ormai persa ma che comunque, magari, possono vedere il barlume della speranza accendersi di nuovo.