Arrivano le zone rosse anche a Roma

Dopo le zone rosse indette per la notte di capodanno e per tutto il 2025 a Milano, Napoli, Bologna e Firenze arrivano anche a Roma. Nonostante le smentite di Gualtieri, il prefetto Lamberto Giannini ha firmato l’ordinanza. Sarà vietata la presenza e previsto l’allontanamento di soggetti che “determinano un pericolo concreto per la sicurezza pubblica”. Le zone maggiormente attenzionate saranno l’Esquilino, la stazione Termini e la stazione di Tuscolana.

La zona dell’Esquilino avrà i fari puntati su via Giovanni Giolitti, via Giovanni Amendola, via Filippo Turati, via Principe Amedeo, via Daniele Manin, via Vincenzo Gioberti, piazza Manfredo Fanti, via Carlo Cattaneo, via Enrico Cialdini, via Urbano Rattazzi, via Alfredo Cappellini, via Mamiani, via Bettino Ricasoli, via La Marmora e piazza Vittorio Emanuele II. La zona Tuscolano su via Monselice, via Adria, via Tuscolana civico 212, via Mestre, piazza Ragusa.

Che cosa si intende per zone rosse?

Le così dette zone rosse tornano a far parte del vocabolario 2025 dopo la pandemia e le ore di coprifuoco. Per zone rosse, si intendono tutte le aree urbane nelle quali si vietarà la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali per poterne di conseguenza disporre l’allontanamento. L’input, con una direttiva inviata ai propri rappresentanti territoriali, arriva dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Con questa mossa l’intenzione del governo è di fatto quella di aggiungere un tassello al complesso delle misure messe in campo per assicurare ai cittadini la tutela della sicurezza urbana e la fruibilità degli spazi pubblici. In questo senso, il carattere delle ordinanze le rende utili soprattutto nelle piazze che si trasformano spesso in luoghi di degrado, nei quali la criminalità è diffusa: si pensi, per esempio, alle aree a ridosso delle stazioni ferroviarie o alle piazze dello spaccio, peraltro già oggetto di operazioni interforze.

Roma e il Giubileo

L’ordinanza del prefetto Giannini è stata presa in considerazione anche per via dei numerosi interventi fatti sulla capitale causa Giubileo. Inoltre, il continuo ripetersi di azione illecite da parte di soggetti già attenzionati più volte dalle forze dell’ordine ha spinto la prefettura ad incentivare questa mossa con “un’azione ancora più incisiva e dinamica per innalzare il livello di sicurezza”.

L’ordine è dunque vietare “l’indebito stazionamento di persone responsabili di attività illegali per poter consentire ai romani, ai turisti e pellegrini di poter usufruire di quelle aree liberamente”.