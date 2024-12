Il nuovo volto di due piazze storiche di Roma

Per l’anno del Giubileo, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha mantenuto la promessa di aprire due dei cantieri più grandi e ingombranti della capitale. Piazza Pia che collega San Pietro con Castel Sant’Angelo e la nuova piazza di San Giovanni. Due progetti che hanno tenuto in ostaggio i romani per quasi un anno e che ora finalmente vedono la luce. Molte le polemiche che riguardano anche i restanti lavori da ultimare sparsi per tutto il suolo romano.

Innegabile però, lo sforzo e la premura con cui sono state aperte due piazze fondamentali per i milioni di pellegrini che arriveranno in città durante il 2025.

Piazza Pia

La pedonalizzazione di piazza Pia, con il prolungamento del sottopasso di Lungotevere in Sassia, è stato un lavoro complesso dal punto di vista tecnico e ingegneristico, realizzato in 450 giorni: sopra la piazza che collega Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione, sotto la viabilità stradale interrata che ha reso necessario lo spostamento dei collettori fognari.

“In pochi ci credevano ma ce l’abbiamo fatta. Il Giubileo dona a Roma una bellissima piazza. Abbiamo dovuto fare una vera e propria corsa contro il tempo, che ci ha visto impegnati in una sfida. Qui hanno lavorato 110 maestranze per 450 giorni, non si sono mai fermati lavorando su tre turni 24 ore su 24: voglio esprimere la mia gratitudine a nome di Roma a tutti quelli che hanno consentito di raggiungere questo risultato. Una sfida temeraria, abbiamo avuto coraggio” ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri.

San Giovanni

Riqualificata la pavimentazione con attenzione al mantenimento del verde pubblico e alla sostenibilità ambientale. La sistemazione include, infatti, aiuole dotate di impianto di innaffiamento automatico e fontane a raso per contrastare le isole di calore. L’intervento si estende su una superficie di 18mila metri quadri ed ha un costo complessivo di 15 milioni di euro finanziati con fondi giubilari. Il progetto è stato realizzato dalla società di architettura OneWorks. L’esecuzione dei lavori è all’85 per cento; entro febbraio la piazza sarà conclusa. È comunque sempre fruibile per la città e per gli eventi giubilari.

“Ora abbiamo una piazza più adeguata a una basilica storica come San Giovanni in Laterano, una piazza con splendide pavimentazioni in marmo, con l’acqua, con del verde, un intervento che chiuderemo in anticipo sul cronoprogramma nella sua configurazione finale: era previsto per marzo ma chiuderemo a febbraio. Nonostante lo stop per i ritrovamenti archeologici, siamo riusciti ad aprire la piazza per l’apertura della Porta Santa: un altro risultato straordinario che testimonia la validità del metodo Giubileo’’. Così il Sindaco Gualtieri

L’intervento consiste nella realizzazione di una nuova pavimentazione, che richiama i disegni cosmateschi della Basilica, realizzata con pietre tradizionali romane, come il sanpietrino, la basaltina e il travertino di tre differenti tonalità, intervallata da manto erboso, per assicurare la permeabilità del suolo. Oltre alle scelte strategiche in termini di design e materiali, sono state inserite dodici fontane a raso per generare l’effetto di raffrescamento e rendere la piazza uno spazio più vivibile. Le fontane sono dotate di illuminazione volta a enfatizzare anche nelle ore notturne l’effetto di rispecchiamento della facciata della Basilica.