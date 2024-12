Chiude per sempre Spazio 900

La famosa discoteca romana, Spazio 900, situata nei pressi del quartiere Eur è stata chiusa definitivamente. La decisione è scattata dopo un controllo effettuato nella notte tra il 7 e l’8 dicembre dalla polizia amministrativa della Questura della capitale a seguito delle segnalazioni di “situazioni anomale” da parte di alcuni giovani frequentatori del locale. Numerose le irregolarità accertate: capienza pari a oltre 2000 persone a fronte del limite consentito di 600, uscite di emergenza ostruite e/o con approdo in siti scivolosi e non idonei a garantire un esodo massivo, estintori fuori norma, addetti alla sicurezza non in possesso dei titoli abilitativi e della formazione richiesta dalle normative di settore.

Le morti di due giovani ragazzi

Nel corso del controlli gli agenti della Questura hanno appreso che un giovane, che si era sentito male all’interno del locale, era poi deceduto poco dopo. In quel caso nessuno dei gestori o degli addetti alla sicurezza aveva avvisato gli operatori di polizia presenti sul posto. Vista la gravità e il numero di violazioni, il Questore ha quindi deciso di avviare l’istruttoria per la sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico sulle leggi della pubblica sicurezza. Dalla ricostruzione delle dinamiche sfociate nella morte del giovane sarebbe emerso che quest’ultimo, colto da malore all’interno del locale, era stato poi trasferito all’esterno da addetti alla sicurezza della discoteca, “al verosimile scopo di scongiurare i riflessi negativi sull’attività imprenditoriale”.

L’episodio aveva avuto un precedente già nel luglio del 2023, quando un altro avventore del locale, in seguito ad un malore, aveva perso la vita per l’abuso di sostanze stupefacenti e alcol, circostanza che aveva provocato la sospensione della licenza.

Chiusura definitiva

Il luogo dove migliaia di giovani ragazzi, durante l’anno, chiude per sempre senza possibilità di riapertura, almeno nei prossimi anni. Spazio 900 è stato teatro di vittime (due) e di inadeguatezze per garantire il regolare svolgimento delle serate organizzate. Inoltre, giro di stupefacenti, di droghe e spesso luogo di risse. Tantissimi i racconti di giovani e non che ormai vivevano la discoteca come vero e proprio punto di riferimento per la musica techno nella capitale.