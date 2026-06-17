Hyundai rafforza la propria strategia multi-energia e rilancia la gamma GPL su KONA, i20 e BAYON Model Year 2026

Hyundai amplia ulteriormente la propria strategia multi-energia introducendo in Italia la nuova gamma GPL Model Year 2026. Con il rilancio dell’alimentazione GPL su KONA, i20 e BAYON, il Brand consolida l’offerta di propulsioni più ampia del mercato, ben 8, confermando l’impegno nel dare ai propri clienti la libertà di scelta dell’alimentazione più adatta alle proprie esigenze personali.

In un momento in cui il costo della mobilità pesa sempre di più sui bilanci delle famiglie e la volatilità dei mercati energetici continua a tradursi in oscillazioni dei prezzi alla pompa, la scelta dell’automobile non può più prescindere da una valutazione attenta dei costi di utilizzo. È in questo scenario che il GPL conferma la propria attualità, ritagliandosi un ruolo tutt’altro che marginale nel panorama nazionale.

Con oltre 2,5 milioni di auto circolanti in Italia e una quota di mercato stabilmente compresa tra il 7% e il 10%, questa alimentazione continua a rappresentare una soluzione concreta per chi cerca prevedibilità della spesa senza sacrificare praticità e autonomia. Grazie a un costo chilometrico fino al 40% inferiore rispetto alla benzina, a prezzi generalmente più stabili e a un’elevata autonomia complessiva, il GPL si propone come una risposta efficace alle esigenze di una mobilità quotidiana sempre più chiamata a coniugare sostenibilità economica e libertà di movimento.

La nuova gamma GPL si sviluppa attorno a tre modelli che interpretano esigenze di mobilità differenti, mantenendo un comune denominatore: offrire una soluzione efficiente, accessibile e tecnologicamente evoluta.

KONA GPL si distingue come uno dei modelli più rappresentativi della gamma Hyundai, grazie a un design distintivo, a un’elevata versatilità e a un’offerta capace di soddisfare esigenze di mobilità differenti, da chi ricerca uno stile fortemente caratterizzante a chi desidera un SUV compatto, spazioso e ricco di contenuti tecnologici.

i20 GPL, cittadina dal carattere forte, presenta un design estremamente personale, un abitacolo spazioso e curato e una dotazione tecnologica che ne rafforza il posizionamento tra le compatte più complete della categoria.

Con BAYON GPL, il Brand evolve ulteriormente la propria proposta nel segmento degli Urban SUV di segmento B attraverso una gamma ottimizzata e un’offerta pensata per valorizzare il connubio tra agilità cittadina, tecnologia e comfort.

La competitività della nuova gamma passa anche attraverso una strategia di posizionamento che vede le versioni GPL introdotte allo stesso prezzo di listino delle corrispondenti motorizzazioni benzina, offrendo così la possibilità di scegliere liberamente questa alimentazione senza alcun sovrapprezzo rispetto alla versione tradizionale.

Tutti e tre i modelli sono equipaggiati con il propulsore 1.0 T-GDI alimentato a benzina e GPL, in grado di sviluppare una potenza massima di 84 CV su i20 e BAYON, 110 CV su KONA.