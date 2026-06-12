Genesis accelera nel motorsport internazionale e fa il suo ingresso nella classe Hypercar alla prestigiosa 24 Ore di Le Mans
Redazione
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Genesis accelera nel motorsport internazionale e fa il suo ingresso nella classe Hypercar alla prestigiosa 24 Ore di Le Mans

Genesis accelera nel motorsport internazionale e fa il suo ingresso nella classe Hypercar alla prestigiosa 24 Ore di Le Mans

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Rubriche - 12 Giugno 2026

di Redazione

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