Genesis accelera nel motorsport internazionale e fa il suo ingresso nella classe Hypercar alla prestigiosa 24 Ore di Le Mans (24 Heures du Mans), una pietra miliare che proietta il Brand in una nuova dimensione sportiva globale.

Nel corso della conferenza stampa ufficiale tenutasi al Circuit de la Sarthe, il Brand ha svelato in anteprima mondiale Magma GT3 Concept, illustrando la visione strategica a lungo termine di Genesis e della scuderia Genesis Magma Racing, oltre ai piani di espansione commerciale in nuovi mercati europei.

Schierando la Genesis GMR-001 Hypercar nella classe regina della celebre maratona francese, in programma dal 13 al 14 giugno (ora locale), Genesis Magma Racing punta a scrivere una nuova pagina nella storia del motorsport coreano e a dare prova della propria competitività su uno dei palcoscenici automobilistici più esigenti al mondo.

José Muñoz, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company, ha dichiarato: “Genesis è cresciuta a ritmi straordinari, superiori a qualsiasi altro Brand di lusso nel settore automotive. Siamo entusiasti di misurarci nella gara di durata più complessa al mondo, che rappresenta il contesto ideale per testare le nostre tecnologie e prestazioni in condizioni estreme. Affrontiamo questa sfida con umiltà ma con grande determinazione, consapevoli del duro lavoro che ci attende. L’esperienza accumulata in pista diventerà un patrimonio fondamentale sia per lo sviluppo dei futuri modelli ad alte prestazioni della gamma Magma, sia per la gestione stessa del nostro business. In una maratona di 24 ore l’imprevisto è sempre dietro l’angolo: per vincere, il team deve muoversi in perfetta sinergia e saper trovare soluzioni creative in tempo reale. È la metafora perfetta di come governiamo le sfide del mercato, unicamente focalizzati nell’offrire ai nostri clienti veicoli, tecnologie e servizi d’eccellenza”.

I primi punti nel WEC tracciano la strada per Le Mans

Genesis Magma Racing ha già dato prova di consistenza e competitività nella sua stagione di debutto nel FIA World Endurance Championship (WEC). Il team ha infatti conquistato i suoi primi punti nel secondo round stagionale, in occasione della 6 Ore di Spa-Francorchamps, dimostrando un’ottima condotta di gara e una solida maturità operativa fin dall’esordio.

Forte di questo slancio, l’obiettivo principale a Le Mans sarà completare le 24 ore di gara, puntando al contempo a un posizionamento di rilievo.

Magma GT e Magma GT3: l’evoluzione della performance

Sul circuito della Sarthe, Genesis ha svelato Magma GT Concept e Magma GT3 Concept, tracciando una roadmap chiara che unisce performance di lusso e motorsport d’avanguardia.

Svelato in una prima veste a novembre 2025, il concept Magma GT è stato ripresentato a Le Mans con interni completamente inediti che riflettono l’evoluzione dell’intero programma ad alte prestazioni. Concepito come una gran turismo di lusso a due posti, questo modello fonde l’eleganza e l’atletismo tipici del DNA stilistico del Brand. Il design si distingue per il frontale slanciato, i passaruota muscolosi e le proporzioni dinamiche da sportiva a motore centrale, in cui le superfici scultoree ed i dettagli aerodinamici esaltano la filosofia Athletic Elegance.

All’interno, l’abitacolo propone una configurazione a doppio cockpit orientata al guidatore, dominata da una strumentazione analogica ispirata ai cronografi da corsa e completata da comandi tattili ad alta precisione. Il risultato è un ambiente raffinato e immersivo che reinterpreta il concetto moderno di GT premium, coniugando comfort, prestazioni e cura artigianale.

Al debutto mondiale assoluto, Magma GT3 Concept anticipa i futuri scenari di Genesis Magma Racing oltre l’attuale programma Hypercar nel FIA World Endurance Championship (WEC). Sviluppato nell’ambito di una strategia sportiva a lungo termine, il progetto nasce dalla crescente rilevanza globale della categoria GT3 e dal suo potenziale nel connettere le auto di produzione alle attività in pista, elevando la visibilità e il prestigio dei Brand Genesis e Genesis Magma Racing nei campionati internazionali.

Magma GT3 Concept è stata ingegnerizzata seguendo rigorosamente i regolamenti tecnici della classe GT3. Studio indipendente, nato escludendo qualsiasi derivazione da modelli di serie preesistenti, esplora l’applicazione di principi aerodinamici e soluzioni strutturali da corsa sulle future vetture stradali ad alte prestazioni di Genesis.

Ottimizzato per la massima efficienza aerodinamica, il concept presenta carreggiate allargate, uno splitter anteriore pronunciato, flussi di ventilazione maggiorati e una pinna aerodinamica integrata nelle portiere che ottimizza il raffreddamento. La gestione termica avanzata, abbinata a un retrotreno da corsa che ospita un’ala fissa e un estrattore, assicura la massima affidabilità nelle severe competizioni di durata.

Sviluppata in sinergia con Hyundai Motorsport, Magma GT3 Concept rappresenta una piattaforma di ricerca attiva, i cui componenti e futuri percorsi di sviluppo sono in fase di definizione. Tra i vari scenari strategici al vaglio, il progetto dimostra l’interesse di Genesis nell’esplorare nuove opportunità oltre la categoria LMDh.

Insieme, i due prototipi illustrano un approccio coerente, in cui il motorsport diventa il laboratorio ideale per collaudare il design e le tecnologie del futuro.

Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer di Genesis, ha commentato: “Magma GT Concept e Magma GT3 Concept rappresentano due anime distinte ma complementari della nostra visione delle alte prestazioni. Il modello GT incarna il lusso dinamico dedicato alla strada, mentre la variante GT3 trasferisce quella stessa filosofia nell’universo delle competizioni private, dove ogni linea è dettata da funzionalità, efficienza e prestazioni pure. Insieme, esprimono l’intero spettro high-performance di Genesis: dalla raffinata gran turismo al motorsport più intransigente.”

Una presenza distintiva oltre il circuito

A sottolineare il forte legame con il pubblico di Le Mans, Genesis farà sfilare durante la parata dei piloti nel centro cittadino due versioni evolute della X Gran Convertible Concept, originariamente presentata al Seoul Mobility Show 2025. Rispetto al prototipo iniziale, queste versioni aggiornate integrano elementi stilistici del programma Magma, esprimendo un lusso progressivo in continua evoluzione. Entrambe le vetture propongono accostamenti cromatici e finiture di pregio che esplorano un’interpretazione più emozionale e accogliente del lusso firmato Genesis. L’esemplare in Liquid Titanium richiama il dinamismo dei campi di gara grazie a una livrea ispirata ai colori della scuderia GMR; la variante in Midnight Teal adotta invece tonalità più sobrie e sofisticate, impreziosite da rivestimenti interni in tessuto tartan che ricreano un’atmosfera elegante e rilassata.

I prototipi X Gran Convertible Concept saranno guidati dall’ambasciatore del Brand e consulente sportivo Jacky Ickx, affiancato da Jamie Chadwick, pilota di riserva di Genesis Magma Racing.

Attraverso lo studio di materiali, cromie e atmosfere, queste evoluzioni esplorano un’interpretazione più emozionale e accessibile del lusso Genesis, in cui l’energia della pista convive con i valori dell’ospitalità, dell’eleganza e di una ricercatezza discreta. La loro presenza sul palcoscenico di Le Mans riflette l’evoluzione stilistica del Brand e la sua capacità di dialogare con il pubblico del motorsport anche al di fuori del circuito.

Il motorsport come acceleratore della crescita globale

In parallelo agli impegni sportivi, Genesis accelera la propria strategia di sviluppo in Europa, espandendosi in mercati chiave come Italia, Francia, Paesi Bassi e Spagna, e pianificando l’ingresso in Austria, Bulgaria, Danimarca, Polonia e Portogallo nell’ambito della propria visione globale a lungo termine.

La visibilità sui campi di gara internazionali e l’espansione della rete commerciale rispondono a un’unica strategia: posizionare Genesis come brand di lusso contemporaneo, fortemente definito dalle prestazioni.

A confermarlo è Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia e Francia: “Il debutto alla 24 Ore di Le Mans, con la presentazione mondiale di Magma GT3 Concept, rappresenta un momento definitivo per Genesis: non solo un palcoscenico sportivo, ma la dimostrazione concreta di come performance e design stiano diventando il linguaggio con cui il Brand si racconta nel mondo. In Europa, e in Italia in particolare, questa visione si traduce in un percorso di crescita progressivo e coerente, che unisce l’arrivo di GV60 Magma, l’ampliamento della rete sul territorio e un’esperienza cliente costruita intorno ai valori dell’ospitalità Son-nim. Le Mans e il mercato parlano lo stesso linguaggio: qualità, prestazioni, nessun compromesso.”

In Italia il percorso è iniziato a gennaio, con una gamma interamente elettrica — GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80 — e l’apertura del primo showroom a Padova, presso Ferri Auto, a cui si aggiungerà presto un secondo showroom a Roma. L’impegno in pista con Genesis Magma Racing e il debutto alla 24 Ore di Le Mans ampliano questo racconto, portando anche al pubblico italiano una nuova dimensione del Brand, in cui design, radici coreane, innovazione e performance si incontrano.