L’arte del viaggio: Hyundai IONIQ 9, oltre ad accogliere fino a sette occupanti, può trainare fino a 2.500 kg grazie a due diverse soluzioni

Con l’arrivo dell’estate cresce la voglia di partire, esplorare e vivere ogni momento all’aria aperta. Che si tratti di una vacanza in caravan, di un weekend in bicicletta, di una gita in barca o di un’avventura all’insegna dello sport, il desiderio è spesso uno solo: portare con sé tutto ciò che serve per godersi al massimo ogni esperienza. Per affrontare ogni viaggio con libertà e tranquillità, diventano quindi fondamentali soluzioni di mobilità versatili, pratiche e sicure, capaci di adattarsi a ogni esigenza e a ogni destinazione.

In questo contesto, Hyundai si inserisce con IONIQ 9, il SUV al vertice della gamma in grado di trasportare fino a sette persone e che si distingue per l’elevatissimo comfort di bordo, garantito da un abitacolo estremamente curato e silenzioso, la volumetria interna è quasi infinita e offre agio in tutte le direzioni, incluso il vano bagagli. Può capitare, però, che quando si viaggi in compagnia di amici o della famiglia si voglia portare con sé anche l’hobby preferito o le attrezzature sportive, magari al traino.

Hyundai IONIQ 9 si distingue anche in tale ambito per due diverse soluzioni di gancio traino progettate per garantire praticità e sicurezza, ampliandone ulteriormente la versatilità grazie alla massa rimorchiabile che arriva a ben 2.500 kg, valore di vertice tra i SUV 100% elettrici.

Tra le opzioni di gancio traino disponibili figura quello rimovibile, realizzato in acciaio resistente alla corrosione e progettato per offrire elevata robustezza e affidabilità nel tempo. La soluzione consente di trasportare in sicurezza rimorchi, portabici e attrezzature per il tempo libero, mantenendo al contempo la possibilità di rimuovere il dispositivo quando non utilizzato.

In alternativa è disponibile il gancio traino retrattile completamente elettrico, azionabile tramite un interruttore situato nel vano bagagli. Il sistema si ripiega automaticamente nella parte inferiore del paraurti posteriore, diventando invisibile quando non in uso e contribuendo a preservare l’estetica dell’auto, unendo funzionalità e design.

Entrambe le soluzioni sono supportate da un kit cablaggio originale Hyundai, che garantisce la piena integrazione tra auto e rimorchio, consentendo la gestione corretta dei segnali di illuminazione e l’adattamento automatico di alcune funzioni dei sistemi di assistenza alla guida in presenza di un carico trainato o di un portabici.

Tali soluzioni di traino consentono a IONIQ 9 di sfruttare appieno la capacità di traino che arriva fino a 2.500 kg, mentre il carico verticale massimo di 75 kg permette l’utilizzo di accessori dedicati per il tempo libero. Tra questi, il portabici per gancio traino consente il trasporto fino a due biciclette (del peso complessivo di 60 kg) ed è dotato di un pratico meccanismo di inclinazione che consente di accedere al vano bagagli senza dover rimuovere le biciclette.

In aggiunta, IONIQ 9 è in grado di rilevare automaticamente la presenza del rimorchio e adatta la stima dell’autonomia in base al carico. Per garantire una maggiore sicurezza e comfort di guida, il sistema disattiva automaticamente alcune funzioni di assistenza, come l’avviso di distanza del parcheggio e i retronebbia, oltre ad altri sistemi ADAS, quando viene rilevato il collegamento del rimorchio o di appendici.

Tutte le soluzioni sono sviluppate secondo gli standard qualitativi Hyundai e contribuiscono a mantenere un’elevata integrazione con l’auto, offrendo agli automobilisti maggiore flessibilità nell’utilizzo quotidiano e nelle attività legate al tempo libero. Il gancio traino fa parte della linea accessori originale Hyundai che contempla al suo interno anche altri prodotti come le barre portatutto in alluminio, le pedane laterali realizzate nello stesso materiale, la vasca baule con estensione, la pellicola protettiva per la soglia di carico del vano bagagli, portascì e snowboard, box portatutto e tanto altro.

Grazie alle soluzioni di traino originali e alla combinazione di autonomia, comfort e tecnologie innovative, IONIQ 9 conferma la capacità di Hyundai di offrire una mobilità sostenibile sempre più versatile ed al passo con le esigenze di un pubblico che si sta evolvendo. IONIQ 9 è un SUV progettato per adattarsi alle diverse esigenze della vita quotidiana e del tempo libero, in grado di accompagnare gli occupanti anche nelle esperienze di viaggio più lunghe, in compagnia e nel massimo comfort.

IONIQ 9, lounge da viaggio

Basata sull’avanzata architettura a 800 Volt che permette una ricarica della batteria (da 110 kWh) dal 10 all’80% in appena 24 minuti, IONIQ 9 coniuga comfort, tecnologia ed elevate prestazioni, grazie ad una potenza che arriva a 428 CV e la fa scattare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi.

Il comfort la fa da padrona nell’esperienza di viaggio e questo è anche merito del silenzio che regna a bordo. L’insonorizzazione estremamente curata è resa possibile dai numerosi materiali fonoassorbenti uniti a tecnologie innovative come l’Active Road Noise Control (ANC-R) che, grazie a microfoni sparsi nell’abitacolo, capta i rumori provenienti dall’esterno in grado di perturbare il silenzio a bordo e li annulla con frequenze uguali e contrarie emesse dall’impianto audio di bordo. Hyundai IONIQ 9 è la soluzione ideale per chi desidera affrontare viaggi nel massimo comfort, coccolati dall’elevata cura dei materiali e dalle tecnologie di bordo che alzano l’asticella di quello che è normalmente presente su auto di questa categoria. A contribuire ulteriormente alla vocazione da grande viaggiatrice di IONIQ 9 è la ricca dotazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tra cui Highway Driving Assist, Smart Cruise Control, sistemi di mantenimento attivo della corsia e numerose tecnologie di prevenzione delle collisioni, oltre a soluzioni dedicate al parcheggio e alla sicurezza in manovra.