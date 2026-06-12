L’arte del viaggio: Hyundai IONIQ 9, oltre ad accogliere fino a sette occupanti, può trainare fino a 2.500 kg grazie a due diverse soluzioni
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L’arte del viaggio: Hyundai IONIQ 9, oltre ad accogliere fino a sette occupanti, può trainare fino a 2.500 kg grazie a due diverse soluzioni

L’arte del viaggio: Hyundai IONIQ 9, oltre ad accogliere fino a sette occupanti, può trainare fino a 2.500 kg grazie a due diverse soluzioni

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Rubriche - 12 Giugno 2026

di Redazione

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