POPEYES® è sbarcato in Sardegna: a Cagliari ha aperto il 23esimo ristorante in Italia, il secondo in franchising
Bernardo Mancini
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POPEYES® è sbarcato in Sardegna: a Cagliari ha aperto il 23esimo ristorante in Italia, il secondo in franchising

POPEYES® è sbarcato in Sardegna: a Cagliari ha aperto il 23esimo ristorante in Italia, il secondo in franchising

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Rubriche - 12 Giugno 2026

di Bernardo Mancini

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