POPEYES® è sbarcato in Sardegna: a Cagliari ha aperto il 23esimo ristorante in Italia, il secondo in franchising

Popeyes® – Famous Louisiana Chicken – prosegue il proprio percorso di espansione in Italia e ha scelto la Sardegna per una nuova apertura. Martedì 9 giugno il brand ha inaugurato infatti il nuovo ristorante presso il Fass Shopping Center di Elmas, alle porte di Cagliari, portando per la prima volta sull’isola il suo iconico pollo fritto come si deve.

L’apertura rappresenta inoltre un ulteriore passo nello sviluppo del progetto franchising di Popeyes® in Italia: quello di Cagliari è infatti il secondo ristorante affiliato del brand nel Paese, dopo il debutto di Montesilvano, in Abruzzo.

Situato all’interno del Fass Shopping Center di Elmas, nuovo polo commerciale sviluppato in un’area strategica tra Cagliari e l’aeroporto cittadino, il nuovo ristorante Popeyes® si inserisce in un progetto destinato a diventare un punto di riferimento per shopping, ristorazione e tempo libero nel territorio. Il centro, pensato per accogliere importanti brand nazionali e internazionali, punta a generare un impatto positivo in termini di attrattività, occupazione e indotto, con centinaia di posti di lavoro previsti a regime tra ristorazione, retail e gestione dei punti vendita. Un nuovo spazio di aggregazione dedicato a residenti, famiglie, giovani e visitatori, nel quale Popeyes® porterà la propria esperienza di ristorazione veloce, moderna e riconoscibile.

«L’arrivo in Sardegna rappresenta per noi una tappa molto significativa», afferma Alessandro Carluccio, General Manager Popeyes® Italia. «Siamo felici di inaugurare il nostro primo locale sull’isola e di far conoscere anche ai consumatori sardi l’esperienza Popeyes®, fatta di gusto, convivialità e un format moderno e riconoscibile. La scelta di una location dinamica e strategica, situata a pochi minuti dall’aeroporto, ci permetterà di accogliere al meglio sia la comunità locale sia i numerosi viaggiatori che arrivano a Cagliari. L’apertura conferma inoltre il percorso di crescita che stiamo portando avanti in Italia, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la presenza del brand e consolidare lo sviluppo del franchising nei prossimi anni».

«Siamo orgogliosi di entrare a far parte del percorso di crescita di Popeyes® in Italia e di portare il brand per la prima volta in Sardegna», commentano Alessandro Liggi e Riccardo Aresu di R&R Chicken, franchisee del nuovo ristorante Popeyes® di Cagliari. «Crediamo fortemente nel potenziale del progetto e siamo felici di poter offrire anche ai consumatori sardi un’esperienza nuova, distintiva e di qualità».

Con una superficie di 196 metri quadrati, a cui si aggiungono 63 metri quadrati nell’area ristorazione del centro commerciale, il nuovo ristorante dispone di 18 posti a sedere interni e 50 nell’area food court. Il locale offre consumazione sul posto, take away, ordine tramite app e chioschi digitali self-service, garantendo un’esperienza semplice, veloce e coinvolgente.

Il ristorante impiega 25 dipendenti, formati per garantire l’autentica esperienza Popeyes®: ogni pezzo di pollo viene marinato per 12 ore in una miscela di spezie cajun, pastellato, panato a mano e fritto al momento ogni giorno, per ottenere un prodotto croccante fuori e succoso dentro.

Con questa nuova apertura, Popeyes® raggiunge quota 23 ristoranti in Italia, di cui 2 in franchising – Montesilvano e Cagliari – confermando il forte interesse del mercato italiano verso il brand e il suo piano di sviluppo nazionale.