Hyundai IONIQ 9, il SUV che ha conquistato la critica internazionale: numerosi i riconoscimenti per design e sicurezza

Sin dal suo arrivo sul mercato, la Hyundai IONIQ 9 ha saputo imporsi all’attenzione della critica specializzata e degli enti indipendenti di tutto il mondo, collezionando una serie di riconoscimenti di assoluto prestigio nei settori del design e della sicurezza. Un risultato che consolida la posizione del SUV elettrico di grandi dimensioni tra i modelli più avanzati e apprezzati del panorama automobilistico globale.

Con questo modello, Hyundai ha ridisegnato il profilo del grande SUV elettrico premium, ponendo al centro dell’esperienza di bordo il benessere delle persone. L’abitacolo è stato sviluppato come una lounge contemporanea su ruote: silenzioso, raffinato, generoso negli spazi, frutto di un lavoro meticoloso sull’isolamento acustico, sulla scelta dei materiali e sulla progettazione di ogni dettaglio per garantire un viaggio confortevole e coinvolgente.

Sicurezza al vertice: i riconoscimenti di Euro NCAP e IIHS

Sul fronte della sicurezza, IONIQ 9 ha raggiunto risultati di eccellenza sia in Europa che negli Stati Uniti.

In sede di valutazione Euro NCAP – il principale organismo indipendente europeo per la sicurezza automobilistica, che analizza la protezione degli occupanti adulti e bambini, la sicurezza degli utenti vulnerabili e l’efficacia dei sistemi di assistenza alla guida – il SUV ha conquistato il punteggio massimo di cinque stelle in tutte le categorie. Particolarmente rilevante il dato relativo alla protezione dei bambini, attestatosi all’87%, frutto di prestazioni eccellenti nei test di impatto frontale e laterale. La protezione degli adulti si è fermata all’84%, i sistemi di assistenza alla guida all’83% e la tutela degli utenti vulnerabili della strada al 77%. A contribuire a questi risultati è stata la suite Hyundai SmartSense, che integra tecnologie ADAS di ultima generazione tra cui Forward Collision-Avoidance Assist 2, Highway Driving Assist 2, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist e Safe Exit Assist – a conferma della volontà del brand di rendere i più elevati standard di sicurezza accessibili alla più ampia platea di automobilisti.

Oltreoceano, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), tra le istituzioni più autorevoli negli USA per la valutazione della sicurezza veicolare, ha assegnato a IONIQ 9 il riconoscimento Top Safety Pick+ 2025. Il premio, riservato ai modelli che eccellono nei crash test e nei sistemi preventivi, premia la solidità strutturale del veicolo, l’efficacia degli ausili alla guida e la cura per la sicurezza degli occupanti in ogni condizione di utilizzo.

Un design riconosciuto in tutto il mondo

Altrettanto ampia la lista dei premi ottenuti per il design, con giurie internazionali che hanno unanimemente premiato l’approccio estetico e funzionale della IONIQ 9.

Gli iF Design Awards 2025 – una delle competizioni di design più longeve e autorevoli al mondo, istituita nel 1954, che ogni anno valuta migliaia di progetti attraverso una giuria di esperti secondo criteri di innovazione, impatto e qualità – hanno incoronato IONIQ 9 nella categoria Automotive. La vettura è stata apprezzata per la perfetta fusione tra aerodinamica, estetica e funzionalità. Il concept “Aerosthetic Lounge” rilegge in chiave moderna il grande SUV: linee pulite, sensibilità sostenibile e un interno plasmato attorno alle esigenze reali delle persone.

I Red Dot Awards 2025, tra i massimi riconoscimenti mondiali per la qualità stilistica e l’innovazione progettuale, hanno premiato la silhouette “Aerosthetic” e il caratteristico profilo posteriore “boat-tail” della IONIQ 9, esaltandone la presenza scenica e l’elevata efficienza aerodinamica. Anche gli interni hanno contribuito al riconoscimento: ampi e luminosi, arricchiti da forme ellittiche, tonalità distensive e tetto panoramico, creano un ambiente sofisticato e accogliente, perfettamente in linea con il concetto di lounge in movimento.

Agli IDEA 2025 – l’International Design Excellence Awards promosso dall’Industrial Designers Society of America (IDSA), uno dei più importanti premi mondiali nel campo del design industriale, che valorizza l’innovazione, i benefici per l’utente e l’impatto sociale – IONIQ 9 ha conquistato il Bronze Award nella categoria Automotive & Transportation. La giuria ha premiato la capacità del modello di coniugare eleganza formale, abitabilità e comfort. Basata sulla piattaforma E-GMP, la vettura si contraddistingue per pulizia delle linee e per un abitacolo straordinariamente generoso, capace di ospitare sei o sette passeggeri con un comfort ai vertici della categoria.

I Women’s Worldwide Car of the Year Awards 2026 – unico riconoscimento automobilistico internazionale assegnato da una giuria composta esclusivamente da giornaliste automotive provenienti da ogni parte del mondo, che premiano i modelli capaci di combinare innovazione, qualità, sicurezza, efficienza e valore per i clienti – hanno eletto IONIQ 9 “World’s Best Large SUV”. Il titolo riconosce la capacità del veicolo di unire un design riconoscibile, aerodinamica evoluta e un comfort di categoria superiore, confermando l’impegno di Hyundai verso una mobilità elettrica sempre più sostenibile, tecnologica e orientata al benessere delle persone.

Altri riconoscimenti

La carriera premiata di IONIQ 9 non si ferma qui. Il SUV ha ottenuto anche i 2025 TopGear.com Electric Awards, il titolo di German Premium Car of the Year 2026 assegnato dal German Car of the Year (GCOTY), il premio Comfortable Cruiser of the Year ai Carwow Car of the Year Awards 2026 e il Gold Winner agli Australian Good Design Awards 2025 nella categoria Automotive, con una menzione speciale per il Best Exterior Design.

La filosofia di Hyundai: le persone al centro

Il palmares costruito da IONIQ 9 su scala globale è il riflesso tangibile dell’approccio che da sempre guida Hyundai: la filosofia “Progress for Humanity”, che orienta ogni scelta progettuale verso il miglioramento concreto della vita delle persone. Attraverso un design distintivo, tecnologie all’avanguardia e una visione human-centered, il brand continua a ridefinire i confini della mobilità, rafforzando il proprio ruolo tra i protagonisti della transizione del settore automotive verso un futuro più evoluto, connesso e sostenibile.