Ardecore: la pizzeria contemporanea che unisce Roma e Napoli nel cuore dell’Esquilino 

Nel vivace quartiere dell’Esquilino, a pochi passi da Piazza Vittorio Emanuele II, si trova Ardecore, una pizzeria che negli ultimi anni si è imposta come uno dei progetti più interessanti della scena gastronomica romana contemporanea. Non è solo un locale dove mangiare pizza, ma un concept che unisce identità territoriale, design e ricerca sull’impasto.

Ardecore nasce dall’iniziativa di tre soci: Alessandro, Roberta e Matteo, che hanno deciso di unire esperienze e visioni diverse per creare una pizzeria artigianale a Roma. Il progetto prende forma tra il 2023 e il 2024, dopo un periodo di sperimentazione e collaborazione nel settore della ristorazione cittadina.

L’idea alla base è chiara: raccontare la pizza come espressione di due anime gastronomiche, quella romana e quella campana. Lo stesso nome rappresenta un gioco linguistico che richiama il dialetto romano e campano: “core che arde”, ovvero un cuore che brucia di passione; e al contempo evoca il mondo “hardcore”, a sottolineare l’energia e l’identità forte del progetto.

Questa doppia lettura rappresenta bene la filosofia del locale: tradizione e contemporaneità, radici e sperimentazione.

Il cuore dell’offerta è la pizza napoletana contemporanea, caratterizzata da un impasto altamente idratato, cornicione pronunciato e lunga lievitazione. Il risultato è una pizza soffice, leggera e digeribile, con ingredienti selezionati e abbinamenti studiati. I clienti sottolineano spesso la qualità dell’impasto e la cura nelle materie prime, tutti elementi che rendono Ardecore una delle pizzerie più apprezzate nella zona per chi cerca una pizza “napoletana autentica” nel contesto romano.

Un altro aspetto distintivo è il locale: un ambiente moderno, colorato e curato nei dettagli, che si discosta dalla classica estetica della pizzeria tradizionale. Il progetto architettonico è infatti stato pensato per essere accogliente ma contemporaneo, con un’identità visiva forte che riflette lo spirito creativo del brand.

Malgrado il concept innovatico, Ardecore mantiene un legame forte con il territorio. L’Esquilino è un quartiere dinamico e multiculturale, e la pizzeria si inserisce perfettamente in questo contesto, diventando un punto di riferimento per residenti e curiosi. L’obiettivo non è solo servire pizza, ma creare un’esperienza gastronomica che unisca convivialità, qualità e identità.

Ardecore, quindi, punta sull’esperienza complessiva più che sul solo piato. Racconta bene la trasformazione della scena gastronomica romana degli ultimi anni.