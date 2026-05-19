Caffè Bocca della Verità arriva da Volpetti dal 1870: l’incontro tra due eccellenze storiche di Roma

Caffè Bocca della Verità amplia la propria presenza nella Capitale entrando nei punti vendita di Volpetti dal 1870, storica insegna romana simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana. L’accordo rappresenta l’incontro tra due realtà profondamente legate a Roma, accomunate dalla valorizzazione della tradizione, della qualità e dell’autenticità del gusto italiano.

Fondata nella seconda metà dell’Ottocento, Volpetti dal 1870 è oggi un punto di riferimento internazionale per la selezione di prodotti tipici regionali e specialità enogastronomiche di alta qualità. Da oltre 150 anni, l’azienda di famiglia porta avanti una filosofia basata sulla ricerca accurata delle eccellenze italiane, diventando una tappa imprescindibile per appassionati e professionisti del settore.

In questo contesto si inserisce l’arrivo delle cinque miscele premium di Caffè Bocca della Verità, marchio nato a Roma nel 1958 e tornato negli ultimi anni protagonista sul mercato nazionale e internazionale. Il brand, riconoscibile per il richiamo alla Città Eterna nel nome, nel logo e nel design dei prodotti, punta a recuperare il valore autentico del rito dell’espresso italiano, distinguendosi in un mercato sempre più globalizzato e orientato alle mode del momento.

“La nostra storia si intreccia con quella della Città Eterna – spiega Gianluca Volpetti, quarta generazione della famiglia –. Dal 1870 selezioniamo con dedizione le eccellenze del patrimonio enogastronomico italiano per soddisfare i palati più raffinati del mondo. Ogni prodotto nasce da una ricerca meticolosa e da una consulenza sartoriale pensata per trasformare ogni assaggio in un’esperienza unica”.

Le miscele di Caffè Bocca della Verità sono prodotte in Italia utilizzando Arabiche speciali provenienti da coltivazioni selezionate. L’attenzione alla qualità delle materie prime si combina con processi innovativi capaci di esaltare le proprietà organolettiche del caffè, mantenendo al tempo stesso una forte identità artigianale. Ogni blend è studiato per soddisfare gusti differenti ed è disponibile nei formati in grani, macinato, cialde e capsule compatibili.

L’ingresso nei negozi Volpetti conferma la strategia di espansione multicanale di Caffè Bocca della Verità, sempre più presente in eventi di rilievo internazionale legati allo sport, alla moda e al lifestyle. Una crescita che rafforza il posizionamento premium del marchio e ne consolida il ruolo come ambasciatore della cultura italiana del caffè nel mondo.

L’unione tra queste due storiche realtà romane rappresenta così un connubio naturale tra tradizione, qualità e identità territoriale, capace di raccontare Roma attraverso sapori autentici e prodotti d’eccellenza.