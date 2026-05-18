Umani e robot nella sede centrale di Hyundai Motor Group

Hyundai Motor Group continua a sviluppare la propria visione di collaborazione tra esseri umani e robot. All’interno degli Yangjae Headquarters di Seoul, la sede centrale recentemente rinnovata, robot specializzati operano quotidianamente al fianco dei dipendenti dando forma a un nuovo modello di ambiente di lavoro integrato intelligente e altamente tecnologico negli spazi comuni della struttura — estesi quanto cinque campi da calcio.

Un robot dalle linee eleganti si muove attraverso la hall, estendendo il proprio braccio per innaffiare una pianta con precisione millimetrica. Un altro robot attraversa il piano affollato per consegnare un caffè direttamente a un dipendente, utilizzando la tecnologia di riconoscimento facciale per verificare l’identità del destinatario. Di notte, un robot quadrupede pattuglia silenziosamente i corridoi, contribuendo alla sicurezza dell’edificio.

Questa scena, raccontata nel video disponibile sui canali ufficiali del Gruppo, è oggi parte della quotidianità dei dipendenti dei cinque piani ristrutturati, ripensati come un vero e proprio laboratorio vivente dedicato al futuro dell’interazione uomo-robot.

La ristrutturazione, sviluppata attorno ai temi della “connessione” e della “collaborazione”, trasforma lo spazio di Yangjae in un ambiente dinamico dove la tecnologia e gli esseri umani coesistono, interagendo in modo naturale.

“Consentire a persone e robot di condividere lo stesso spazio senza soluzione di continuità, come parte naturale della vita quotidiana: questo è il valore che ci siamo prefissati di realizzare attraverso le nostre tecnologie robotiche. Partendo da quanto abbiamo realizzato a Yangjae, continueremo ad ampliare gli ambienti in cui i robot rendono la vita quotidiana più confortevole per le persone che li frequentano” – Minwoo Park, Presidente e Responsabile della Divisione AVP di Hyundai Motor Group.

Progettare un ecosistema pronto per i robot

Fin dall’inizio del progetto, l’obiettivo era creare un ambiente realmente “robot-friendly”. Questo ha richiesto non solo l’introduzione di nuove tecnologie, ma anche una riprogettazione dello spazio fisico. Una “Robot Station” dedicata, posizionata al primo piano, funge da hub centrale per la ricarica, mentre un ascensore è stato destinato esclusivamente all’utilizzo da parte dei robot, consentendo loro di spostarsi autonomamente tra i piani senza interferire con le attività dei dipendenti.

Altrettanto centrale è l’infrastruttura tecnologica che supporta questo ecosistema. La soluzione di riconoscimento facciale “Facey” di Hyundai Motor Group è integrata in tutto l’edificio, consentendo ai collaboratori di accedere alle aree e utilizzare i servizi – inclusa la ricezione delle consegne di caffè – senza badge fisici o autenticazioni separate.

Dietro le quinte, il sistema di controllo integrato “NARCHON” coordina l’intera flotta robotica. Attraverso un’applicazione web, i responsabili possono monitorare in tempo reale stato operativo, posizione, livello della batteria e programmazione di ciascun robot, assicurando un funzionamento efficiente e armonizzato.

Il giardiniere (DAL-e Gardener)

Al suo debutto pubblico, DAL-e Gardener si presenta come un assistente robotico progettato per supportare i responsabili del verde nell’irrigazione delle piante distribuite nella hall della sede centrale di Hyundai Motor Group. Agendo come custode silenzioso della vegetazione presente negli spazi comuni, contribuisce a garantire una cura costante e accurata delle piante in ambienti interni ad alta frequentazione.

Più di un semplice sistema di irrigazione mobile, DAL-e Gardener opera in coordinamento con i responsabili del paesaggio, che impostano i parametri di irrigazione tramite un’applicazione web proprietaria del Robotics Lab del Gruppo.

Sulla base di questi input, il robot distribuisce l’acqua con precisione dove necessario. Grazie alla tecnologia di visione 3D, riconosce posizione e struttura delle piante, determinando automaticamente posizione e angolo di irrorazione ottimali, mentre il braccio rotante a sei assi consente un’irrigazione delicata e accurata, contribuendo a ridurre i danni spesso associati ai sistemi meccanici convenzionali.

Costruito su un modulo Plug & Drive (PnD) e guidato da una combinazione di telecamere e sensori LiDAR, DAL-e Gardener si muove con agilità e sicurezza all’interno della hall. Quando il serbatoio dell’acqua raggiunge un livello minimo, comunica automaticamente con l’impianto idrico dell’edificio per effettuare il riempimento.

Il corriere (DAL-e Delivery)

Pensato come supporto operativo per il luogo di lavoro, DAL-e Delivery trasporta le bevande dalla caffetteria interna direttamente ai dipendenti dei primi tre piani. Utilizza la tecnologia del modulo PnD del Robotics LAB di Hyundai Motor Group per garantire una navigazione autonoma agile e capace di evitare ostacoli, assicurando consegne puntuali.

Per verificare che la bevanda venga consegnata al destinatario corretto, il robot utilizza il sistema “Facey”, eliminando possibili errori e integrando un ulteriore livello di praticità nella routine quotidiana.

The Guardian (Robotics LAB Security X Spot)

A presidiare la sicurezza 24 ore su 24 è invece un robot sviluppato sulla piattaforma quadrupede “Spot” di Boston Dynamics, affiliata di Hyundai Motor Group, che pattuglia la sede centrale giorno e notte.

Il modulo avanzato consente al robot di percepire l’ambiente circostante, navigare lungo percorsi complessi ed evitare ostacoli, contribuendo alla sicurezza dell’edificio affiancando e facilitando l’intervento umano.

Convalida di un nuovo standard per edifici a misura di robot

Rafforzando ulteriormente la propria leadership nella collaborazione uomo-robot, Hyundai Motor Group raggiunge un nuovo importante traguardo presso la sede centrale di Seul: la struttura è stata sottoposta a verifica tecnica da parte di UL Solutions, organizzazione internazionale specializzata in sicurezza, che ne ha confermato l’idoneità come edificio a misura di robot.

Nel suo insieme, questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella visione di Hyundai di un futuro basato sulla collaborazione tra persone e robot: una società in cui i robot non sono semplicemente strumenti, ma partner integrati e collaborativi all’interno degli ambienti di lavoro.