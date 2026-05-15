Con Hyundai INSTER Cross alla scoperta dei giardini all’italiana: cinque mete perfette per una gita primaverile

Con l’arrivo della primavera, il paesaggio italiano torna a essere protagonista di itinerari all’aria aperta e gite fuori porta. È il periodo ideale per riscoprire i giardini all’italiana, espressione raffinata della cultura paesaggistica rinascimentale, dove architettura, natura e giochi prospettici si fondono in un perfetto equilibrio scenografico.

In questo contesto, viene esaltata la versatilità di INSTER Cross, il city-SUV 100% elettrico di Hyundai pensato per muoversi con estrema agilità negli spazi urbani e accompagnare il tempo libero fuori città. Cinque destinazioni lungo la penisola diventano così l’occasione per valorizzare mobilità elettrica, comfort e praticità d’utilizzo nella quotidianità e nei weekend di primavera.

Tra viali attentamente disegnati, fontane monumentali e terrazze panoramiche, questi spazi rappresentano ancora oggi alcune delle espressioni più riconoscibili del patrimonio artistico italiano.

Firenze – Giardini di Boboli: la culla del giardino all’italiana

Alle spalle di Palazzo Pitti, nel cuore di Firenze, i Giardini di Boboli rappresentano uno dei più celebri esempi di giardino all’italiana e uno dei modelli che hanno influenzato l’arte paesaggistica europea a partire dal XVI secolo.

Qui la natura diventa architettura: viali geometrici, terrazze e statue costruiscono una scenografia elegante che dialoga con il profilo della città. Passeggiare tra i suoi percorsi significa immergersi nella visione rinascimentale dell’armonia tra paesaggio e cultura, tra prospettive studiate e scorci che cambiano a ogni passo.

Per raggiungere il centro storico e muoversi tra le strade dell’Oltrarno, Hyundai INSTER Cross esprime al meglio la sua vocazione urbana: dimensioni compatte e sistemi di assistenza alla guida rendono più semplici anche le manovre negli spazi cittadini più raccolti. La ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida e per il parcheggio, uniti alla connettività Bluelink®, gli aggiornamenti OTA e il sistema di navigazione con doppio display digitale da 10.25”, elevano l’esperienza a bordo, rendendola connessa e sicura.

Valeggio sul Mincio – Parco Giardino Sigurtà: la primavera in fiore

Tra i parchi botanici più celebri d’Europa, il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio è una delle destinazioni più amate per le gite primaverili. I suoi 60 ettari di prati curati, laghetti e viali alberati offrono uno spettacolo che cambia con le stagioni.

Il momento più atteso è la fioritura primaverile, quando migliaia di tulipani e aiuole colorate trasformano il parco in una grande tavolozza naturale. Non sorprende che ogni anno centinaia di migliaia di visitatori scelgano questo luogo per trascorrere una giornata immersi nella natura.

Per una gita fuori porta tra amici o in famiglia, Hyundai INSTER Cross sorprende per la straordinaria spaziosità e versatilità del suo abitacolo. Grazie alla completa modularità degli interni, tutti i sedili possono essere abbattuti, ripiegati o fatti scorrere singolarmente, permettendo di configurare lo spazio in base a ogni esigenza: dai bagagli all’attrezzatura, fino a tutto il necessario per una giornata all’aria aperta. Il vano di carico, inoltre, può raggiungere una capacità massima di 1.059 litri, offrendo un livello di praticità raro nel segmento.

Merano – Giardini di Castel Trauttmansdorff: botanica e panorami alpini

Ai piedi delle montagne altoatesine, i Giardini di Castel Trauttmansdorff offrono uno degli esempi più spettacolari di giardino contemporaneo ispirato alla tradizione paesaggistica italiana. Qui oltre 80 ambienti botanici provenienti da tutto il mondo si sviluppano su terrazze panoramiche e percorsi tematici.

Il risultato è un viaggio tra paesaggi botanici diversi – mediterranei, alpini, esotici – che in primavera si animano di colori e profumi, trasformando la visita in un’esperienza immersiva tra natura e panorama.

Per raggiungere Merano si attraversano spesso strade di montagna e percorsi più dinamici, contesti in cui Hyundai INSTER Cross mette in evidenza le qualità della sua guida elettrica. Il powertrain da 115 CV (85 kW) e 147 Nm assicura una risposta pronta e lineare, particolarmente apprezzabile nei cambi di ritmo e nelle ripartenze. A rendere l’esperienza ancora più intuitiva contribuiscono le palette al volante, che consentono di regolare l’intensità della frenata rigenerativa fino alla modalità i-Pedal, permettendo di accelerare e rallentare utilizzando un solo pedale.

Tivoli – Villa d’Este: il trionfo dell’acqua

A pochi chilometri da Roma, Villa d’Este è uno dei capolavori assoluti del paesaggio rinascimentale italiano. I suoi giardini sono celebri in tutto il mondo per il complesso sistema di fontane, cascate e giochi d’acqua che animano il parco con suoni e riflessi.

Tra scalinate monumentali, statue e terrazze affacciate sulla campagna laziale, l’acqua diventa elemento scenografico e simbolico, capace di trasformare la passeggiata in un’esperienza multisensoriale.

Durante queste gite primaverili, Hyundai INSTER Cross mette in risalto anche le sue qualità in termini di comfort e vivibilità a bordo. Nonostante le dimensioni compatte, l’abitacolo offre uno sfruttamento intelligente degli spazi, assicurando ampia abitabilità per guidatore e passeggeri. Le generose superfici vetrate aumentano la sensazione di ariosità interna e migliorano la visibilità verso l’esterno, valorizzando l’esperienza di viaggio e il contatto con il paesaggio circostante.

Verbania – Villa Taranto: un giardino tra i più belli al mondo

Sul Lago Maggiore, a Verbania, i Giardini Botanici di Villa Taranto rappresentano uno dei giardini più spettacolari d’Europa. Oltre sette chilometri di viali attraversano terrazze fiorite, serre e collezioni botaniche provenienti da ogni continente.

In primavera il giardino raggiunge uno dei momenti più scenografici dell’anno: tulipani, narcisi e azalee colorano le aiuole con composizioni che cambiano a ogni curva del percorso.

Hyundai INSTER Cross accompagna senza difficoltà anche gli spostamenti più ampi grazie alla batteria da 49 kWh, che garantisce fino a 360 km di autonomia nel ciclo misto WLTP e fino a 491 km in ambito urbano. La compatibilità con la ricarica rapida in corrente continua fino a 120 kW consente di ripristinare l’80% dell’autonomia in circa 30 minuti, mentre il caricatore di bordo da 11 kW permette una ricarica completa in circa quattro ore e mezza.

Hyundai INSTER Cross

INSTER Cross unisce dimensioni ultracompatte agli interni più modulari del mercato, con personalizzazioni estetiche che strizzano l’occhio al mondo dell’outdoor completate da un pacchetto tecnologico e di sicurezza best-in-class. Cerchi in lega da 17”, passaruota in rilievo, paraurti dedicati, barre portatutto e fari full LED di serie esaltano una personalità decisa, completata da interni con tessuto grigio e dettagli in giallo lime. Con un unico allestimento estremamente ricco, INSTER Cross esprime appieno la volontà di Hyundai di rendere disponibili a un pubblico sempre più ampio soluzioni di alto livello, abbinate a tecnologie di connettività e sicurezza di categoria superiore.

Dotata di un motore 100% elettrico da 115 CV e una batteria da 49 kWh, INSTER Cross offre un’autonomia media ai vertici della categoria fino a 360 km (WLTP). La ricarica rapida di serie fino all’80% in 30 minuti e il caricatore di bordo da 11 kW ottimizzano l’esperienza in ogni contesto. Un vero concentrato di Hyundai di livello superiore.